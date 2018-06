Česká vláda podporila návrh na uzákonenie homosexuálnych manželstiev

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 22. júna (TASR) - Česká vláda podporila v piatok poslanecký návrh, ktorý by umožnil osobám rovnakého pohlavia uzatvárať manželstvo. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.Príslušnú právnu úpravu predložilo Poslaneckej snemovni českého parlamentu 46 poslancov z vládnuceho hnutia ANO, Českej pirátskej strany, KSČM, ČSSD, TOP 09 a hnutia STAN.Od roku 2006 môžu homosexuáli uzatvárať v Českej republike registrované partnerstvá. V prípade schválenia uvedeného návrhu by sa Česko stalo prvou postkomunistickou európskou krajinou (s výnimkou bývalého Východného Nemecka), ktorá by uzákonila homosexuálne manželstvá, píše agentúra Reuters.Registrované partnerstvá v ČR majú v porovnaní s klasickými manželstvami isté obmedzenia, komplikujúce život partnerom i deťom, ktoré vychovávajú. Predkladatelia spomínaného návrhu poukazujú i na symbolickú rovinu uzavretia manželstva, ktorá v registrovaných partnerstvách chýba.uvádzajú predkladatelia dôvodovej správe k návrhu.Páry lesieb a gejov by podľa navrhovanej právnej úpravy mali mať spoločný majetok, nárok na vdovské dôchodky, ako aj tiež práva a povinnosti k deťom vrátane možnosti adopcií. Týmto spôsobom by mohli svoju adoptívnu rodinu rýchlejšie nájsť aj deti z detských domovov, uvádzajú predkladatelia.Ľudia, ktorí už žijú v registrovaných partnerstvách, by v nich mohli zotrvať alebo uzavrieť sobáš. Ďalšie registrované partnerstvá by sa už - v prípade schválenia legislatívy v parlamente - uzatvárať nemali.Poslanecká snemovňa prerokuje aj návrh odporcov homosexuálnych manželstiev, ktorý predložilo 37 poslancov. Tí chcú naopak zakotviť do ústavy ČR manželstvo ako zväzok muža a ženy.