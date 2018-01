Česká vláda sa chytá podať demisiu, štátu však bude šéfovať naďalej

Na archívnej snímke Andrej Babiš Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 17. januára (TASR) - Česká menšinová vláda hnutia ANO v stredu ráno zasadla, aby podala demisiu. Súčasný premiér Andrej Babiš chce na zasadnutí prediskutovať aj priority svojej európskej agendy. Kabinet by mal tiež hovoriť o zmenách v rokovacom poriadku vlády a legislatívnych pravidlách vlády, píše český spravodajský server iDNES.cz.Menšinová vláda hnutia ANO v utorok v Poslaneckej snemovni nezískala dôveru. Za vyslovenie dôvery vláde hlasovalo iba 78 poslancov z radov ANO, proti ich bolo 117. Šesť poslancov bolo neprítomných.Babišov kabinet sa v stredu zišiel už o 06.30 h. ráno, aby v pražskej Strakovej akadémii podal demisiu. Dátum podania demisie, v prípade nezískania dôvery, avizoval premiér v Poslaneckej snemovni už pred týždňom. Napriek tomu chcú však ministri ďalej úradovať. Budú preberať napríklad priority európskej agendy. Na programe majú tiež zákon o znalcoch, novelu insolvenčného zákona, poslanecký návrh ústavného zákona o celoštátnom referende a mnoho ďalších.Na programe dňa by podľa iDNES.cz mali byť aj zmeny v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách vlády. Zmeny v rokovacom poriadku vlády v minulosti vyvolali kritiku opozície. Obávali sa napríklad, že v ňom bude obmedzený prístup verejnosti k informáciám. Úpravy kritizoval aj šéf českého Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Miroslav Kala, ktorý sa obával, že potom nebude mať prístup k rokovaniam vlády. Ten by mu mal však podľa hovorkyne vlády Barbory Peterovej zabezpečiť zákon o NKÚ.Zmeny rokovacieho poriadku pripravil minister spravodlivosti Robert Pelikán (ANO). Údajne by ich úlohou malo byť zrýchlenie a zefektívnenie procesu rokovania o dokumentoch predložených vláde.