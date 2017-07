Česká vláda sľúbila investorom vyše 6 mld. Kč na zvýšenie kvality

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 17. júla (TASR) - Celkovo 42 investorských projektov získalo v 1. polroku tohto roka od českého štátu prísľub investičného stimulu. Výška stimulov dosiahla 6,3 miliardy Kč (241,47 milióna eur). Najviac majú dostať firmy Labe Wood a Karsit Automotive. Vyplýva to z najnovších údajov agentúry CzechInvest.povedal generálny riaditeľ CzechInvestu Karel Kučera.V minulých rokoch smerovali investičné stimuly najmä do štrukturálne postihnutých regiónov. Agentúra zverejnila, že momentálne nie je potrebné, aby stimuly podporovali vznik nových pracovných miest. Nezamestnanosť v Česku je totiž na historickom minime.V rámci investičných stimulov by mali dostať najviac, až 502 miliónov Kč, firmy Labe Wood a Karsit Automotive. Prvá z nich plánuje investovať 2,7 miliardy Kč do výstavby píly v Štětí.Pripravovaný závod spoločnosti Karsit Automotive v meste Dvůr Králové nad Labem na výrobu autodielov by mal zasa vytvoriť 230 nových pracovných miest. Stavba závodu by sa mala začať v 3. štvrťroku tohto roka a hotový by mal byť do dvoch rokov.