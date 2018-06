Česká vláda údajne schválila odchod policajného prezidenta Tuhého

Český premiér v demisii Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 21. júna (TASR) - Vláda dezignovaného českého premiéra Andreja Babiša schválila odchod Tomáša Tuhého z funkcie policajného prezidenta na post veľvyslanca v Bratislave. S odkazom na tri zdroje z kabinetu to uviedol server Neovlivní.cz. Informoval o tom vo štvrtok server spravodajskej televízie ČT24. Podľa neho sa vláda k záležitosti zatiaľ nevyjadrila.Tuhý koncom mája denníku Právo povedal, že o odchode z funkcie neuvažuje, a vo štvrtok na Twitteri uviedol, že k tomu nemá žiadne nové informácie.Podľa serveru Neovlivní.cz. vláda schválila vymenovanie Tuhého na veľvyslanecký post na Slovensku na svojom minulom zasadaní. O jeho odchode sa špekuluje už niekoľko mesiacov. Oficiálne ale kabinet nič nepotvrdil.Server Aktuálně.cz vo štvrtok uviedol, že podľa uznesenia vlády sa Tuhý stane veľvyslancom až vtedy, keď mu skončí mandát policajného prezidenta. Stane sa tak v apríli 2019, teda päť rokov od nástupu do funkcie.Policajného prezidenta ustanovuje do funkcie minister vnútra. Kandidátom na pozíciu ministra vnútra v ďalšej Babišovej vláde je predseda ČSSD Jan Hamáček.Ide už o niekoľkú personálnej zmenu, ktorá môže mať podľa niektorých politikov vplyv na kauzu Čapí hnízdo, v ktorej je trestne stíhaný Andrej Babiš.Z funkcie po sporoch s Babišom odišiel šéf generálnej inšpekcie Michal Murín. Z čela pražskej polície, ktorá sa kauzou zaoberá, odišiel Miloš Trojánek. Presunul sa na pozíciu krajského policajného riaditeľa na Vysočine.Prezídium už skôr uviedlo, že Trojánek požiadal o preloženie v polovici mája, a to z osobných dôvodov. V minulosti sa opakovane zastal vyšetrovateľa kauzy Čapí hnízdo Pavla Nevtípila proti spochybňovaniu jeho práce zo strany politikov vrátane Babiša.