Češka zranená pri útoku na turistov v Hurgade podľahla svojim zranenia

Hurgada, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/Káhira 27. júla (TASR) - Češka zranená pri útoku na turistov v egyptskom letovisku Hurgada podľahla svojim zraneniam. Informoval o tom dnes spravodajský server Novinky.cz.Správu o jej úmrtí zverejnil na Twitteri minister zdravotníctva Miloslav Ludvík.Tridsaťšesťročná žena bola od útoku zo 14. júla hospitalizovaná v nemocnici v Káhire. České ministerstvo zdravotníctva v stredu oznámilo, že upadla do stavu klinickej smrti.Lekárske konzílium v Káhire v stredu na základe výsledkov najnovšieho CT vyšetrenia konštatovalo, že mozog pobodanej pacientky už prakticky nie je zásobovaný krvou. Správu následne potvrdil aj riaditeľ pražskej záchrannej služby Petr Kolouch, odborník, ktorý celý priebeh vyšetrenia sledoval priamo na mieste.Mladý Egypťan v Hurgade zaútočil nožom na turistov na pláži. Zabil dve nemecké turistky, zranené boli štyri osoby vrátane dvoch žien z Arménska. Češka utrpela stredne ťažké zranenia, útočník ju zasiahol do nohy a do chrbta.