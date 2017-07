Češka zranená pri útoku v Hurgade je v kritickom stave

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha/Káhira 25. júla (TASR) - Češka zranená pri útoku na turistov v egyptskej Hurgade je v kritickom stave. Uviedol to dnes lekár Petr Kolouch, vedúci tímu českých zdravotníkov, ktorí odleteli na miesto. Informoval o tom spravodajský kanál Českej televízie ČT24.uviedol Kolouch.pokračoval Kolouch, ktorého citovala ČT24.Kolouch konštatoval, že v celom priebehu liečby a z dostupných dôkazov a správy vedúcich lekárov nemocnice v tejto chvíli nebolo nájdené žiadne pochybenie.Minister zahraničných vecí ČR Lubomír Zaorálek uviedol, že bude čakať na správu, ktorú podajú lekári z miesta.upozornil.V pondelok popoludní český rezort diplomacie informoval o tom, že zdravotný stav ženy, ktorá leží v nemocnici v Káhire, sa prudko zhoršil. Ešte v pondelok ráno pritom bola podľa ministerstva žena v dobrom stave, uviedla ČT24.Tridsaťšesťročná Češka bola zranená 14. júla v Hurgade. Mladý muž tam zaútočil nožom na turistov na pláži. Útočník zabil dve nemecké turistky a ďalšie zranil. Češka utrpela stredne ťažké poranenia, útočník ju zasiahol do nohy a do chrbta.