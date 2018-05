České automobilky investujú v Indii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 22. mája (TASR) - Veľkí hráči českého automobilového priemyslu obracajú pozornosť k Indii. Tamojšia vláda oznámila, že v nasledujúcich rokoch výrazne podporí výrobu áut. Cieľom je do roku 2026 takmer strojnásobiť výrobu na 9,4 milióna osobných vozidiel ročne.uviedol Tomáš Rousek z indickej kancelárie agentúry CzechTrade. Prítomnosť českých výrobcov áut, dielov a súčiastok na indickom trhu je podľa neho preto nevyhnutná.Najväčšie plány má aktuálne Škoda Auto, ktorá už v Indii pôsobí. Vlani dodala zákazníkom na tamojšom trhu 17.400 vozidiel, čo je takmer o tretinu viac než v roku predtým. V nasledujúcich rokoch plánuje v Indii investovať približne 1 miliardu eur.Vedenie skupiny Volkswagen, do ktorej Škoda Auto patrí, navyše poverilo českú firmu, aby pre celý koncern vytvorila stratégiu preniknutia na indický trh. Cieľom koncernu je od roku 2021 v Indii ponúknuť dve cenovo dostupné autá značiek Škoda a Volkswagen.Do troch rokov chce koncern v Indii vyrábať až 300.000 áut ročne. Do budúcnosti počíta s ďalším rastom. Škoda má dnes výrobný závod v západoindickom meste Aurangabad. Plánované zvyšovanie kapacity si pravdepodobne vyžiada investície do jeho rozširovania, to však Škodovka zatiaľ nepotvrdila.India patrí už dnes k vôbec najdôležitejším trhom kopřivnického výrobcu nákladných vozidiel Tatra Trucks.uviedol hovorca Tatra Trucks Andrej Čírtek.Aktuálne firma v Indii rokuje o dodávke podvozkov pre armádne vozidlá. Spoločnosť spolupracuje so štátnou firmou Beml, v ktorej továrni neďaleko mesta Bangalúr sa vozidlá pre tamojší trh kompletizujú. V tejto spolupráci plánuje Tatra pokračovať aj v budúcnosti.