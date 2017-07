České dráhy zmodernizujú interiéry rýchlovlakov pendolino

Pendolino, archívne foto Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) - České dráhy (ČD) spustili projekt modernizácie interiéru rýchlovlakov pendolino. V priebehu nasledujúcich mesiacov tak podľa hovorcu spoločnosti Petra Šťáhlavského prejde všetkých sedem jednotiek "omladzovacou kúrou".Rýchlovlaky pendolino jazdia okrem iného aj na trase Praha - Poprad - Košice ako spoj SC Pendolino Košičan."Pre modernizáciu rýchlovlakov pendolino nahradíme od budúceho týždňa dva páry spojov expresmi kvality InterCity," avizoval Šťáhlavský. Pri obnove vybavenia pendolin sa dopravca podľa jeho slov zameria predovšetkým na interiér oddielu pre cestujúcich, toaliet ale tiež na vybavenie bistrooddielu.opísal Miroslav Kupec z Českých dráh.Nové budú podľa jeho slov sedadlá, obloženie stien, podlahy, police na batožinu a bunky WC. Výmenou prejdú aj elektrické zásuvky a osvetlenie a nainštaluje sa tiež vizuálny informačný systém pre cestujúcich a vo vlaku vznikne aj malé detské kino.Prvá zmodernizovaná súprava pendolino by sa mala zaradiť do prevádzky približne do polovice septembra. Celkovo už pendolina podľa ČD najazdili viac ako 26,25 miliónov kilometrov a prepravili viac ako 12 miliónov cestujúcich.