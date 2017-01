České firmy čaká rok veľkých obchodov

ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 2. januára (TASR) - Predaj Škody Transportation, medicínskej firmy Zentiva, developérskej skupiny P3, či jedného z najväčších nákupných centier v Česku v Prahe v Letňanoch. To sú najväčšie obchody, ktoré by sa mohli uskutočniť a dokončiť v tomto roku.Minulý rok sa akvizíciám v Česku veľmi darilo a podľa expertov by tento trend mal pokračovať aj tento rok.povedal Jan Hadrava z poradenskej spoločnosti PwC. "Vysokú aktivitu očakávame aj v tomto roku," dodal.domnieva sa aj manažér oddelenia transakčného poradenstva Mazars Lukáš Hruboň.Aj podľa poradenskej spoločnosti EY má český trh tento rok nakročené k rastu.uviedla firma v analýze pre tento rok.V realitách sa očakáva najmä dokončenie transakcie s portfóliom skladov developérskej spoločnosti P3. Ovládol ju singapurský štátny fond GIC v prepočte za zhruba 65 miliárd Kč. Ide síce o nehnuteľnosti naprieč celou Európou, hlavná časť portfólia v Prahe sídliacej firmy P3 je ale v Česku.Dokončí sa aj obchod s najväčším českým nákupným centrom OC Letňany. Od reťazca Tesco ho pre privátneho klienta kúpil nemecký fond Union. Na finalizáciu ďalšej miliardovej transakcie sa čaká v Brne. Tam ide o predaj nákupného centra Olympia.Ako adepta na predaj uvádzajú zdroje z oblasti fúzií a akvizícií aj maloobchodnú sieť Žabka. Tá patrí práve pod Tesco, ktoré sa zbavuje vedľajších aktív. Hovorca maloobchodnej siete Tesco Václav Koukolíček ale predaj Žabiek vylúčil.Aj nadnárodný farmaceutický gigant Sanofi na jeseň oznámil, že do dvoch rokov plánuje predať tú časť firmy, ktorá sa zaoberá generickými liekmi v Európe. Súčasťou obchodu je tak výrobný závod Zentiva v pražských Dolných Měcholupoch. Dá sa očakávať, že obchod by sa mohol uzatvoriť v 2. polroku tohto roka. Kto sú záujemcovia, to hovorca spoločnosti Sanofi v Česku Filip Hrubý komentovať nechcel. Môže ísť o iné farmaceutické firmy, alebo investičný fond. V roku 2008 mala napríklad záujem o Zentivu skupina PPF.Ďalšie prípadné a zatiaľ nepotvrdené obchody nechcú dotyční príliš komentovať. V súvislosti s postupným utlmovaním aktivít Zdeňka Bakalu v Česku sa hovorí napríklad o predaji vydavateľstva Economia. Z trhu zaznievajú aj hlasy o tom, že Agrofert Andreja Babiša má záujem o jeden z pivovarov skupiny Lobkowicz. To ale hovorca holdingu Karel Hanzelka dôrazne poprel.vysvetľuje Milan Bílek z poradenskej firmy TPA Corporate Finance.Určitý vplyv na trhu fúzií a akvizícií podľa Bílka bude mať aj Česká národná banka vďaka predpokladanému uvoľneniu kurzu koruny voči euru.dodal Bílek.