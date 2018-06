České firmy nehľadia na nízku nezamestnanosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Praha 12. júna (TASR) - Boj o nových zamestnancov v Česku v poslednom období ešte zosilnel. Takmer tretina všetkých veľkých a stredne veľkých firiem bude loviť nových ľudí. Poukazujú na to výsledky prieskumu náborovej spoločnosti ManpowerGroup pre 3. štvrťrok tohto roka.Výskum medzi 750 zamestnávateľmi v Česku ukázal, že nových pracovníkov bude hľadať 8 % firiem. Len 2 % plánujú ich prepúšťanie. Čistý index práce tak dosahuje hodnotu 6 %. V 2. štvrťroku dosiahol 2 % a v 1. kvartáli 3 %, uviedol server iHNED.cz.povedala Jaroslava Rezlerová, generálna riaditeľka ManpowerGroup ČR.Nezamestnanosť je však už teraz na veľmi nízkej úrovni 3 % a stláčať ju ešte nižšie pôjde len veľmi ťažko. Na napätie na pracovnom trhu poukazuje počet voľných pozícií, ktorý v apríli prvýkrát v histórii prekonal počet nezamestnaných, čo je okrem Japonska svetový unikát.Aby firmy získali nových pracovníkov, budú musieť ponúkať kratšie úväzky na nalákanie tých, ktorým zamestnanie na plný úväzok nevyhovuje a do pracovného pomeru sa zatiaľ nezapojili. Ďalšou možnosťou je zvyšovanie miezd a ponuka lepších benefitov a preťahovanie tak potrebných pracovných síl od konkurencie. Tento krok síce nedostatok ľudí na trhu nevyrieši, ale lokálne môže situáciu konkrétnych podnikov vylepšiť na úkor menej atraktívnych zamestnávateľov. Pomôcť podľa Rezlerovej môže aj robotizácia, ale to iba vo veľkých firmách.