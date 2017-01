České investičné spoločnosti a podnikatelia sa zamerali na start-upy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 1. januára (TASR) - Veľké spoločnosti a bohatí podnikatelia v Českej republike sa vlani zamerali na investície do tzv. start-upov. Finančné skupiny, napríklad J&T alebo KKCG, či známe postavy z energetického sektora, ako sú Martin Roman alebo Vladimír Johanes, sa vrhli na financovanie malých technologických projektov, ktoré sľubujú veľké zisky.V Česku sa vlani priam roztrhlo vrece s fondmi a investičnými skupinami, ktoré posielajú peniaze malým firmám prichádzajúcim s nejakou technologickou novinkou, spravidla spojenou s internetom. V súčte sú to investície rádovo v miliardách korún. Tento rozmach investícií do start-upov kopíruje dianie v USA, kde sa už hovorí o bubline, konštatuje denník E15.Na českom trhu sa do sféry takzvaného venture kapitálu vrhli aj miliardári, ktorí vyrástli naNechcú si nechať ujsť príležitosť byť pri niečom, čo môže zmeniť svet. Riskujú síce stratu, ale vidina možného veľkého zisku je neodolateľná.uviedol Adam Kočík, zástupca fondu, ktorý zastrešuje J&T Banka.povedal podnikateľ Michal Hardyn. Medzi jeho aktuálne projekty patrí VímVíc.cz, internetová stránka zameraná na vzdelávanie a personalistiku. Spustil ju na konci minulého roka a od tej doby dostal tri seriózne ponuky od veľkých investorov.Rovnako sa do týchto investícií púšťajú ľudia, ktorí predajom svojho podniku získali viac peňazí, než sú schopní minúť. Hľadajú preto investičné príležitosti, ktoré síce vyžadujú ich účasť, ale nie na plný úväzok.domnieva sa Jaroslav Trojan z kapitálovej spoločnosti Credo Ventures. Výhodou podľa neho je, že veľa českých technologických firiem vyvíja produkty a služby pre podnikovú sféru, a nie pre konečných spotrebiteľov.