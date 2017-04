České rezort dopravy končí s objednávaním nočných vlakov na Slovensko

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 24. apríla (TASR) - České ministerstvo dopravy (MD) končí s doplácaním na jedny z najstratovejších spojov na českej železnici. Od decembra s príchodom nového cestovného poriadku prestane u Českých dráh objednávať nočné vlaky na Slovensko.potvrdil hovorca ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Ministerstvo dopravy ČR už v tohtoročnom cestovnom poriadku prestalo platiť jeden z dvoch nočných vlakov Českých dráh na Slovensko.Na koniec objednávky dlhodobo tlačili súkromní dopravcovia, ktorí na Slovensko cez noc premávajú.uviedol Neřold pre portál iDNES.cz.Nejde pritom o malé sumy: v roku 2015 podľa výkazu strát na jednotlivých linkách prerobili České dráhy 124 miliónov korún (4,6 milióna eur) teda 184 Kč za každý prejdený kilometer. To spôsobilo medziročný nárast straty o 225 %. Objem objednaných vlakov pritom klesol o tretinu, predovšetkým po zrušení nočného rýchlika Excelsior z Chebu do Košíc.České dráhy doteraz na Slovensko posielajú dva páry nočných vlakov: Slovakia a Bohemia. Dopravca nechce uviesť, či bude prevádzka pokračovať v rovnakom rozsahu ako predtým. Podľa informácií iDNES.cz by jeden spoj mal jazdiť naďalej a druhý iba v sezóne.povedal hovorca firmy Radek Joklík.