Českého misionára odsúdili v Sudáne na 20 rokov odňatia slobody

Peter Jašek Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Praha/Dárfúr 30. januára (TASR) - Sudánsky súd odsúdil v nedeľu Čecha Petra Jaška okrem iného za špionáž na 20 rokov odňatia slobody. Napísal to spravodajský web Novinky.cz s tým, že Jašek pôsobil v Sudáne ako misionár, pričom zadržiavaný bol od decembra 2015.O rozsudku v nedeľu informovalo české ministerstvo zahraničia, ktoré zároveň vyjadrilo hlboké znepokojenie.Jašek bol uznaný ", uvádza sa vo vyhlásení rezortu diplomacie, z ktorého citovali Novinky.cz.Česká diplomacia počíta s vyslaním svojho zástupcu v najbližších dňoch a s ďalším konaním. V prípade potreby by do Sudánu vycestoval aj minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek, pre ktorého je podľa webu ministerstva Čechovo prepustenie a jeho návrat do vlasti prioritou.Sám Jašek je podľa informácií zástupcu ministerstva, ktorý ho navštívil v Chartúme," a verí v návrat do ČR.Jaška zadržali v Sudáne v roku 2015. Podľa českej diplomacie tam bol na misionárskej výprave s cieľom pomáhať tamojším kresťanom. Spolu s tromi Afričanmi bol obvinený zo siedmich prečinov vrátane protištátnej činnosti. Podľa niektorých miestnych médií mu hrozil až trest smrti, dodal server Novinky.cz.