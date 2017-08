Českí a slovenskí legionári dláždili cestu pre vznik Československa

Slávnostné otvorenie prezentácie Legiovlaku v Košiciach na Hlavnej ulici, ktorým sa počas bojov v prvej svetovej vojne prepravovali pozdĺž Ruska po Transsibírskej magistrále československí legionári. Košice, 22. augusta 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 24. augusta (TASR) – Česko-slovenské légie, v ktorých počas prvej svetovej vojny spoločne bojovali a v bojoch i umierali Česi a Slováci, mali zásadný význam pre vznik Československa v roku 1918. Dobrovoľnícke vojsko sa formovalo na troch hlavných územiach – v Rusku, Francúzsku a Taliansku.uviedol pre TASR riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič.Život a pôsobenie legionárov v Rusku aktuálne približuje v centre Košíc replika legionárskeho vlaku. Tohtoročná púť tohto pojazdného múzea po Slovensku sa začala 1. augusta v Žiline a skončí 19. až 28. septembra v Bratislave. Výstavný projekt predznamenáva budúcoročné 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.Ako pokračoval Čaplovič, česko-slovenské légie mali podľa dobových oficiálnych štatistík celkovo viac ako 100.000 príslušníkov, Slovákov v nich bolo približne 7200, čiže zhruba sedem percent. Veľký podiel na organizovaní tohto dobrovoľníckeho vojska mal Milan Rastislav Štefánik, predstaviteľ Slovákov v Česko-slovenskej národnej rade v Paríži. Najviac legionárov bolo v Rusku, kde ich v roku 1920 bolo 71.000, z toho Slovákov bolo zhruba 5100.Legionári sa v Rusku vyznamenali najmä 2. júla 1917 v bitke pri Zborove v boji proti rakúsko-uhorskej armáde. Boľševická revolúcia v novembri 1917 a následný Brest-litovský mier v marci 1918 však zabránil ich ďalšiemu nasadeniu na východnom fronte. Légie sa dostali do ťažkej situácie, pričom sa mali presunúť do Francúzska cez Sibír. V bojoch proti boľševikom sa pritom zapojili do ruskej občianskej vojny, pričom ovládli veľkú časť Sibíri a Transsibírsku magistrálu. Kontrolovali pritom niekoľkonásobne väčšie územie ako samotné Československo vznikajúce na troskách Rakúsko-Uhorska. V rámci anabázy potom z Vladivostoku v roku 1920 putovali zdĺhavo lodnými transportmi do vlasti.Ako legionári pôsobili v Rusku mnohí neskorší poprední predstavitelia slovenského kultúrneho, politického a vojenského života – spisovatelia Janko Jesenský, Jozef Gregor Tajovský a Mikuláš Gacek, diplomat Vladimír Hurban, politik a v roku 1920 minister obrany ČSR Ivan Markovič, generál a veliteľ povstaleckej armády počas Slovenského národného povstania (SNP) Rudolf Viest či generál a minister obrany vojnovej Slovenskej republiky Ferdinand Čatloš. Príslušníkmi légií na západe boli napríklad aj významní diplomati Štefan Osuský a Ján Papánek.skonštatoval Čaplovič.