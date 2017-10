Českí colníci likvidujú obrovský tabakový kontraband

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Ostrava 4. októbra (TASR) - Viac než 112 ton surového tabaku, ktorý vlani v lete odhalili českí colníci v ilegálnom sklade neďaleko mesta Havířov, skončí v priebehu tohto týždňa postupne v odpade.Ako uviedol spravodajský portál Novinky.cz, ide doposiaľ o najväčší nález surového nezdaneného tabaku na území Českej republiky. Daňový únik by v prípade predaja tohto tabaku bol 239 miliónov korún. Majiteľov tabaku sa stále nepodarilo nájsť.Colníci dohliadajú na likvidáciu kontrabandu od pondelka. Pri preprave do ostravskej spoločnosti OZO im asistujú hasiči so špeciálnymi veľkokapacitnými kontajnermi. Nakladanie, prevoz a následná likvidácia potrvá vzhľadom na množstvo tabaku celý týždeň.uviedla hovorkyňa Colného úradu pre Moravsko-sliezsky kraj Pavla Zdobnická.Nenarezané tabakové listy a surový tabak uskladnený najmä v škatuliach a vreciach odhalili colníci v bývalom priemyselnom areáli v objekte, ktorý bol v prenájme niekoľkých firiem.