Českí fajčiari sa nedajú: Majú petíciu za fajčenie v pohostinstvách

Praha 12. júla (TASR) - Českí aktivisti vystupujúci voči protifajčiarskemu zákonu odovzdali dnes v Poslaneckej snemovni petíciu s 20.000 podpismi. Chcú tak vyjednať výnimku v predmetnom zákone a dosiahnuť, aby v pohostinstvách a baroch vznikli vyčlenené miestnosti pre fajčiarov. Informuje o tom webový spravodajský portál Novinky.cz.Petíciu prevzala z rúk iniciátora akcie Jiřího Míku predsedníčka petičného výboru Zuzka Rujbrová. Podpisy boli zozbierané vlastnou snahou Míkovej iniciatívy alebo ich dostala poštou od dobrovoľníkov z rôznych kútov Česka.uviedol Míka. Do skupiny sa počas prvého mesiaca jej existencie zapojilo vyše 25.000 členov.Aktivisti sa stavajú za to, aby majitelia malých pohostinstiev, barov, pivární a herní v miestnostiach, kde sa hostia preukázateľne nestravujú, mohli vyčleniť miesto pre fajčiarov. Tí by potom nemuseli podniky opúšťať a odchádzať fajčiť von.uviedla majiteľka dvoch pohostinstiev Monika Hrubá, ktorú citujú Novinky.cz.vyhlásil minister pre ľudské práva Jan Chvojka, ktorý s iniciátormi petície diskutoval v snemovni.