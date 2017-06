Českí futbalisti zdolali na ME do 21 rokov Taliansko

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ME hráčov do 21 rokov v Poľsku - C-skupina



Česko - Taliansko 3:1 (1:0)

Góly: 24. Trávník, 79. Havlík, 85. Lüftner - 70. Berardi, ŽK: Hubínek, Havlík - Berardi, Cataldi, Conti, 13.251 divákov.



Tabuľka C-skupiny:



1. Nemecko 1 1 0 0 2:0 3

2. Česko 2 1 0 1 3:3 3

3. Taliansko 2 1 0 1 3:3 3

4. Dánsko 1 0 0 1 0:2 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tychy 21. júna (TASR) - Futbalisti Česka zvíťazili v stredu v ich druhom zápase C-skupiny na európskom šampionáte hráčov do 21 rokov v Poľsku nad rovesníkmi z Talianska 3:1.Skóre v súboji hranom v Tychy pred 13.251 divákmi otvoril v 24. minúte Michal Trávník. Český kapitán využil fakt, že sa taliansky obranca Rugani pošmykol a prízemnou strelou prekonal nie najideálnejšie postaveného brankára Donnarummu. V 70. minúte vyrovnal Domenico Berardi, ktorý si nabehol na ideálnu prihrávku za obranu a na dvakrát prekonal českého brankára. Potom však prišli chvíle českých mladíkov, najprv si striedajúci Marek Havlík nabehol do obkľúčenia súperov a presnou strelou opäť dostal ČR do vedenia. A v 85. minúte krásnou strelou z diaľky rozhodol o triumfe Česka stopér Micheal Lüftner. "Lvíčatá" tak nechali zabudnúť na prehru 0:2 v prvom zápase s Nemeckom a stále sú v reálnej hre o postup. V tabuľke sú Česi s tromi bodmi druhí, Taliani majú na konte tiež tri body za výhru nad Dánskom 2:0.Vo večernom zápase C-skupiny nastúpili od 20.45 h v Krakove nemeckí reprezentanti proti Dánsku.