Českí futbalisti zdolali v generálke na ME do 21 rokov Azerbajdžan

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zell am See 9. júna (TASR) - Česká futbalová reprezentácia do 21 rokov zvládla generálku na blížiace sa majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie v Poľsku (16. - 30. júna).V rakúskom Zell am See zdolala Azerbajdžan 2:1, keď sa jej v záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času podarilo otočiť nepriaznivý stav. V 84. minúte skóroval Martin Hašek, o dve minúty neskôr sa strelecky presadil Petr Ševčík.Na Česko v základnej C-skupine záverečného turnaja čakajú postupne Nemecko, Taliansko a Dánsko.