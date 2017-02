Českí komunisti navrhujú zaviesť opäť tresty za príživníctvo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 3. februára (TASR) - S iniciatívou zaviesť opäť tresty za príživníctvo, ktoré bolo trestným činom i v Československu v období vlády štátostrany, prišli v ČR tamojší komunisti z KSČM.Podľa ich návrhu úpravy legislatívy, ktorý dnes predložili v Poslaneckej snemovni, by sa každý, kto sa bez vážneho dôvodu neustále vyhýba poctivej práci alebo inej možnosti ako zarobiť finančné prostriedky zákonným spôsobom a žije na úkor iných, vystavil trestnému stíhaniu s možnou sadzbou až pol roka väzenia.Návrh podporilo 26 zákonodarcov KSČM vrátane predsedu strany Vojtěcha Filipa.V zdôvodnení podľa serveru iDNES.cz konštatujú, že ide o novelu trestného zákona zavedením nového trestného činu, ktorý reaguje na vážny problém v spoločnosti.Českomoravskí komunisti zdôraznili, že nejde o návrat pôvodného trestného činu príživníctva, ale po novom formulovanú skutkovú podstatu trestného činu. Využili pritom názov trestného činu známeho z minulosti, ktorý dobre vystihoval spoločensky neprijateľné správanie sa jednotlivcov.Trest odňatia slobody by v tomto prípade bol až na poslednom mieste, využiť by sa mohli iné formy sankcií, ako sú verejnoprospešné práce, prepadnutie majetku, peňažný trest, prepadnutie vecí, zákaz činnosti alebo zákaz pobytu. Možným trestom by mohol byť aj zákaz vstupu na športové, kultúrne alebo iné spoločenské akcie, či odobratie vodičského preukazu, strata čestných titulov, vyznamenaní alebo vojenskej hodnosti.