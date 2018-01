Českí komunisti opäť presadzujú za šéfa GIBS kontroverzného Ondráčka

Na archívnej snímke Zdeněk Ondráček Foto: Facebook - Zdeněk Ondráček Foto: Facebook - Zdeněk Ondráček

Praha 29. januára (TASR) - Českí komunisti znovu navrhnú do čela komisie pre kontrolu Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS) poslanca Zdeňka Ondráčka, ktorý už dvakrát neprešiel. Ondráček sa ako policajt podieľal na potláčaní demonštrácií proti totalitnému režimu v roku 1989.Kandidatúru Ondráčka oznámil predseda Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) Vojtěch Filip v nedeľňajšom programe Otázky Václava Moravca v Českej televízii (ČT).Filip v tejto súvislosti odkázal na dohodu o obsadení funkcií v Snemovni. Tentoraz bude mať Ondráček za súpera Mikuláša Ferjenčíka, ktorého navrhli Piráti. "povedal Filip v televíznej diskusii, v ktorej sa stretol so šéfom Pirátov Ivanom Bartošom.Poslanci nomináciu Ondráčka odmietli v polovici januára. V tajnej voľbe dostal 83 zo 186 hlasov. GIBS, na ktorú má parlamentná komisia dohliadať, vyšetruje trestné činy policajtov.V predvečer hlasovania proti tomu, aby kontrolnú komisiu GIBS viedol muž, ktorý pomáhal potláčať protikomunistické demonštrácie, protestovali na pražskom Malostranskom námestí približne dve stovky ľudí.Pred Vianocami síce Snemovňa Ondráčka zvolila, ale voľba bola anulovaná pre pochybnosti o tom, koľko poslancov sa na jej zúčastnilo. Komunisti odmietli návrh, aby vo svojich radoch hľadali iného kandidáta.Ondráčka sa zastával i prezident ČR Miloš Zeman. Povedal, že by na jeho minulosť v pohotovostnom pluku Verejnej bezpečnosti (VB) zabudol kvôli jeho vtedajšej mladosti.