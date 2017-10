Českí lekári vstúpili do štrajku: Chcú viac peňazí a menej úradovania

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Praha 18. októbra (TASR) - V Českej republike dnes vstúpila do štrajku väčšina praktických lekárov a niektorí ambulantní špecialisti. Pripojili sa tak k protestu za menej administratívy a lepšie financovanie súkromných praxí. Informoval o tom na svojej webovej stránke Český rozhlas (ČRo).Českí praktickí lekári a ambulantní špecialisti protestujú proti tomu, že im ministerstvo zdravotníctva nechce pridať peniaze a naopak im ukladá nové povinnosti, ako je elektronická evidencia tržieb (EET) či vydávanie receptov vybavených čiarkovým kódom (eRecept). Do štrajku sa symbolicky medzi 10.30 h a 11.00 h zapojilo aj 400 lekární.Štrajkujúcim českým zdravotníkom sa nepáči hlavne to, že ministerstvo zdravotníctva v návrhu úhradovej vyhlášky na budúci rok počíta so zvýšením dotácií hlavne pre nemocnice, nie však pre praktických lekárov a lekárnikov.Český minister zdravotníctva Miloslav Ludvík (ČSSD) v reakcii na protest však uviedol, že požadované peniaze v úhradovej vyhláške na budúci rok nie sú. Zo 16 miliárd korún navyše pôjde podľa ministra väčšina na zvýšenie platov v nemocniciach, do následnej starostlivosti a na drahú špecializovanú liečbu.