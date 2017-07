Českí podnikatelia strácajú záujem o euro

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Praha 19. júla (TASR) - Dve tretiny českých živnostníkov a menších firiem sú spokojné s ekonomickou situáciou, čo je najpriaznivejší výsledok za posledné štyri roky. Napriek tomu z prieskumu banky ČSOB pre denník Mladá fronta DNES vyplýva, že strácajú dôveru v projekt spoločnej európskej meny. Proti prijatiu eura sú takmer tri pätiny z nich.Firmy tak odrážajú náladu verejnosti, aj keď v prípade podnikateľov to je trochu zarážajúce. Spoločná mena by im mohla viacero vecí zjednodušiť.Podnikatelia však majú napríklad obavy z "nákazy" zo zahraničia.tvrdí majiteľka AJ Audit Šumperk Alžběta Jánětová.pridáva ďalší argument prezident Hospodárskej komory ČR Vladimír Dlouhý. Zatiaľ čo exportérom by prijatie spoločnej meny mohlo pomôcť, najmenším podnikom by podľa Dlouhého prinieslo len čisté náklady.To však neznamená, že Česko by sa diskusie o eure malo vzdať.tvrdí Dlouhý s tým, že Česko by sa do diskusií o možnej novej konštrukcii Európskej únie aj eurozóny malo aktívne zapojiť.Stále viac sa totiž hovorí o dvojrýchlostnej Európe, aj keď podnikateľov táto téma momentálne príliš nezaujíma.povedal šéf Asociácie malých a stredných podnikov Karel Havlíček.myslí si Havlíček. Zároveň dodáva, že ak by Česko zostalo na periférii, mohlo by to ovplyvniť nielen podnikateľov, ale aj spotrebiteľov či turistov.uviedol.Na rozdiel od podnikateľov, ktorí euro odmietajú, tí podnikatelia, ktorí by ho v Česku chceli, tlačia na jeho zavedenie v čo najkratšom čase. Až štyri pätiny stúpencov jednotnej meny by si želali jej zavedenie do piatich rokov.