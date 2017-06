Českí policajti stále pátrajú po lupičoch. Vykradli poštové auto v SR

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zlín 20. júna (TASR) - Česká polícia pokračovala dnes druhým dňom v zatiaľ neúspešnom pátraní po lupičoch, ktorí v slovenskej pohraničnej obci Horné Srnie ukoristili pri lúpežnom prepadnutí poštového vozidla 34.000 eur.Úsilie českých policajtov nájsť trojicu mužov - ukrývajúcich sa pravdepodobne v zalesnenej oblasti v okolí Slavičína - zatiaľ neprinieslo očakávaný výsledok. Do pátrania bolo nasadených 160 členov policajného zboru zo Zlínskeho, Juhomoravského a Moravskosliezskeho kraja, ako aj psovodi, jazdná polícia a dva vrtuľníky vybavené termovíziou.Vyplýva to z informácií, ktoré priniesol dnes server iDNES.cz s odvolaním sa na policajnú hovorkyňu Moniku Kozumplíkovú. Podľa jej slov sa podarilo zaistiť stopy a získať ďalšie poznatky o pohybe hľadaných osôb. Polícia pátra aj po motocykli a štvorkolke, ktoré by mohli byť odstavené v okolí štátnej hranice.Lupiči odetí v čiernom sú stále na úteku. S mužmi zákona sa síce v pondelok na krátky čas dostali pri Slavičíne do kontaktu, varovné výstrely ani výzvy policajtov však ponechali bez reakcie a ušli do lesa.Neúspešné bolo aj nočné pátranie po zločincoch, do ktorého sa zapojilo asi šesť desiatok policajtov a posádka vrtuľníka.