Českí poslanci odmietli povoliť dodávky pre jadrovú elektráreň v Iráne

Reaktorová budova atómovej elektrárne v iránskom Búšehri. Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 8. septembra (TASR) - Poslanci českého parlamentu odmietli dnes vládny návrh na zrušenie zákona, ktorý zakazoval českým firmám podieľať sa na dodávkach pre iránsku jadrovú elektráreň Búšehr. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.Za zrušenie zákazu, zavedeného v roku 2000, hlasovalo 47 členov Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, predovšetkým z radov vládnych sociálnych demokratov a komunistov. Proti bolo 57 poslancov najmä zo strán TOP 09 a ODS, ku ktorým sa pridala aj časť koaličných ľudovcov.Českí poslanci sa v otázke dodávok pre elektráreň Búšehr preli už niekoľkokrát, naposledy vlani v decembri. Predmetom sporu je hlavne postoj ČR k štátu Izrael.Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek zdôraznil, že Česko by sa nemalo podieľať na jadrovom programe krajiny, ktorá chce vymazať z mapy sveta Izrael, teda jedného z blízkych spojencov Českej republiky. Kritizoval tiež skutočnosť, že pri prerokúvaní tak dôležitého bodu rokovacieho programu Snemovne chýbal šéf českej diplomacie Lubomír Zaorálek, ktorý sa ospravedlnil z pracovných dôvodov.Bývalý minister obchodu Jan Mládek (ČSSD) obhajoval návrh na zrušenie zákazu tvrdením, že takýto krok by súčasné dobré vzťahy s Izraelom neohrozil.Predmetný zákon zakazuje českým výrobcov vyvážať produkty, poskytovať služby, dokumentáciu alebo informácie pre elektráreň Búšehr. Legislatíva reagovala na zámer juhočeskej firmy ZVVZ Milevsko, ktorá chcela do Búšehru dodať vzduchotechnické zariadenia. Plánovaný obchod vtedy kritizovali Británia a USA.