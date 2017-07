Českí poslanci podporili vzájomnú ochranu vzdušného priestoru

Martin Stropnický. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha/Bratislava 13. júla (TASR) - Českí poslanci dnes v prvom čítaní podporili v Prahe česko-slovenskú bilaterálnu zmluvu o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.Obsahom dokumentu sa teraz bude zaoberať zahraničný výbor českej Poslaneckej snemovne, definitívne by zmluvu mali poslanci schvaľovať v septembri.Vyplýva to z informácií českých médií.Minister obrany ČR Martin Stropnický pred zákonodarcami pripomenul, že Integrovaný systém protivzdušnej a protiraketovej obrany Severoatlantickej aliancie (NATO) nepamätá na situáciu, že by sa napríklad nad územím jedného z dvoch nástupníckych štátov bývalého Československa objavilo civilné lietadlo ovládané teroristami.Zmluva uzavretá vo februári 2017, ktorú signovali šéfovia rezortov oboch krajín Martin Stropnický a Peter Gajdoš a ktorej ratifikáciu odporučila Národná rada SR už v júni, predpokladá vzájomnú pomoc nielen v takejto situácii, ale aj v prípade, že by niektorá zo zmluvných krajín nebola schopná zabezpečiť ochranu svojho vzdušného priestoru.Po ukončení procesu prerokúvania v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR sa dokument posunie do Senátu a proces jeho ratifikácie by mal ukončiť prezident ČR Miloš Zeman.