Českí potravinári odmietajú tvrdenia o tuzemáku a rakovine

Praha 21. septembra (TASR) - Potravinárska komora ČR sa ohradzuje proti tvrdeniu, že rumový éter používaný v českom tuzemáku ohrozuje zdravie spotrebiteľov. Uviedla to dnes tlačová zástupkyňa komory Dana Večeřová. Podľa komory by rozhodnutie Európskej komisie o zákaze boloa znamenalo by to útok na českých potravinárov.Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dospel k záveru, že rumová aróma v českom tuzemáku, pôvodne známom ako tuzemskýobsahuje karcinogénnu látku. Konkrétne má ísť o etylester kyseliny mravčej. Úrad ale neidentifikoval mieru rizika.V súvislosti so zisteniami komora poznamenala, že rumový éter je tradičnou stredoeurópskou arómou a používa sa okrem tuzemáku aj v pekárenských a cukrárskych výrobkoch, či v nealkoholických nápojoch. Ako dodala, vedecké závery EFSA, ktoré boli zverejnené v júli, nevedú k žiadnemu potvrdeniu karcinogenity rumového éteru a výrobkov z neho vyrobených.tvrdí komora.Českí potravinári sa okrem toho obávajú, že v prípade zákazu by napríklad susedné Rakúsko, ktoré si vyrokovalo výnimku, mohlo tamojšís väčšou koncentráciou arómy, vyrábať naďalej.hnevajú sa českí potravinári.Český minister pôdohospodárstva Marian Jurečka už informoval, že ak by Brusel chcel ingredienciu úplne zakázať, mohla by Česká republika žiadať o výnimku, ako to v prípade ďalších produktov urobili iné štáty Európskej únie.