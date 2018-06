Českí turisti môžu na Slovensku míňať viac. Vďaka korune

Slováci dovolenkujú v roku 2018 drahšie

Čechom zdraželi zahraničné pobyty miernejšie

Zmeny v cenách dovoleniek pre slovenských turistov (v eurách)









Cena 2018

Cena 2017

Rozdiel





Turecko











Delphin Imperial

1260

1260

0





Alba royal

890

850

+4,7 %





LTI Sierra Resort

790

770

+2,5 %





Grécko a Korfu











Blue Sea

340

330

+3 %





Alkyon Beach

460

440

+4,5 %





Golden Sands

500

480

+4,1 %





Grécko – Zakyntos











Zante Imperial Beach

570

550

+3,6 %





Palazzo di Zante

590

570

+3,5 %





Kréta











Europa Resort

560

520

+7,6 %





Talea Beach

570

530

+7,5 %





Dessole Blue Star

730

610

+19 %





Cyprus











Acapulco Beach

930

820

+13 %





Princess Beach

880

760

+15,7 %





St. Raphael Resort

1070

880

+21,5 %





Španielsko











Checkin Pineda

520

530

+1,9 %





Miramar Calafell

590

630

+6,7 %





Chorvátsko











Fontana

260

250

+4 %





Slaven

240

240

0







Zdroj: katalóg CK Koala

Zmeny v cenách dovoleniek na Slovensku pre českých turistov (v CZK)









Cena 2018

Cena 2017

Rozdiel





Kúpele Pieštany











Spa resort Esplanade

2930

3070

-3,3 %





Hotel Park

1430

1390

+2,9 %





Bratislava











Hotel Barónka ***

960

1130

-17 %





Hotel Plus

690

710

-2,8 %





Nízke Tatry











Hotel Orava

750

770

-2,6%





Apartmány Vierka

825

850

-2,9%





Stredné Slovensko Patince











Penzion Korzika

1070

1100

-2,7%





Hotel Family Olive

1170

1200

-2,5%





Slovenský Raj











Hotel Magura

990

1020

-2,9%





Hotel Hutník I.

1190

1210

-1,7%





Vysoké Tatry











Hotel Satel

730

720

+1,4 %





Hotel Trigan Baník

1530

1470

+4%





Malá a Velká Fatra











Hotel Remata

1130

1160

-2,6%





Hotel Fatra

600

510

+17,6%







Zdroj: Katalógy CK, porovnanie pobytov počas leta (júl a august), cena v Kč za lôžko a osobu/noc

Informácie o spoločnosti TopForex

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 21. júna 2018 (WBN/PR) - Zájazdy na Slovensko českým turistom tento rok zlacneli. Postaralo sa o to posilnenie českej koruny voči euru po ukončení intervencií ČNB v apríli minulého roka. Pri väčšine slovenských lokalít došlo k miernemu zníženiu cien o necelé 3 %. Vyplýva to z analýzy spoločnosti TopForex.„Keď vezmeme do úvahy, že česká koruna medziročne posilnila o približne 5,6 %, znamená to, že na Slovensku došlo napriek inflácii k zníženiu cien v českých korunách. Pre slovenský cestovný ruch to znamená, že českí turisti budú tento rok na Slovensku disponovať mierne zvýšenou kúpnou silou,“ hovorí Peter Bukov, hlavný analytik TopForex.Slováci budú tento rok dovolenkovať drahšie ako v roku 2017. Podľa analýzy katalógových cien sa ceny pobytov v zahraničí zvýšili aj o 21 percent. „Cenám nepomohlo ani oslabenie domácej meny ako napríklad v Turecku, keďže cestovné kancelárie kontrahujú zájazdy v eurách. Vo viacerých krajinách, ako napríklad na Kréte či Cypre hotelieri po úspešnej minuloročnej sezóne neváhali zvýšiť ceny aj o pätinu,“ vysvetľuje Peter Bukov. Len výnimočne sa ceny zahraničných zájazdov udržali na minuloročnej úrovni. Chorvátsko a Slovinsko išlo takisto cenovo nahor, ale v priemerne len o 4 %.Cestovné kancelárie predpokladajú, že v dôsledku vysokého dopytu dovolenkárov z posledného obdobia bude v ponuke menej ponúk last moment ako v minulosti. Týka sa to predovšetkým Chorvátska, ktoré je najsilnejšou zahraničnou dovolenkovou destináciou Slovákov.Pri leteckých zájazdoch treba navyše počítať s palivovým príplatkom. Ten si cestovné kancelárie pripočítajú v cene na základe klauzuly s charterovým dopravcom, keď cena prekročí zazmluvnenú hranicu. Palivový príplatok tak cestovné kancelárie uplatňujú už od apríla tohto roka. Palivové príplatky sa odvíjajú od dĺžky charterového letu. Niektoré destinácie majú palivový príplatok 8 až 10 eur za osobu, najdrahšie môžu prekročiť aj sumu 20 eur.Pre českých turistov je Slovensko prakticky jedinou destináciou, ktorá plošne zlacnela. Aj keď česká koruna posilnila za posledný rok o 5,6 %, na zájazdoch do oblasti Stredomoria sa to neprejavilo. Práve naopak, korunové ceny zahraničných zájazdov zdraželi. „Cenový nárast však priemerne dosahuje len 6,25 %, čo je zásluha silnejšej českej koruny,“ vysvetľuje Peter Bukov.TopForex je brokerská spoločnosť umožňujúca obchodovanie pre globálnu klientelu. Ponúka obchodné prostredie platforiem xStation a MT4 so zameraním na obchodovanie menových párov a radu inštrumentov CFD. TopForex pôsobí na 18 zahraničných trhoch. TopForex je registrovaná obchodná značka Goldenburg Group Limited, čo je cyperská investičná firma (CIF) dohliadanie a regulovaná Cyperskou komisiou pre burzy a cenné papiere (CySEC) s CIF Licenciu číslo 242/14. Viac na www.topforex.com