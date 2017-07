Českí vedci sa podieľajú na vývoji operácií ultrazvukom

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Brno 17. júla (TASR) - Českí vedci sa podieľajú na medzinárodnom výskume, ktorého cieľom je začať využívať ultrazvuk na likvidáciu rakovinových nádorov v mozgu, pečeni či obličkách. Znamenalo by to revolúciu v medicíne. Nebolo by totiž potrebné žiadne vŕtanie do lebky ani prerezávanie tkanív skalpelom až k nádoru, ktorý treba vybrať. Informoval o tom dnes český spravodajský portál Novinky.cz.Tieto náročné a zložité zákroky by nahradilo použitie ultrazvukových vĺn, ktoré by nádor v tele doslova uvarili. Programátori z Brna spolu s lekármi z univerzity v anglickom Oxforde teraz hľadajú najvhodnejší spôsob využitia týchto vĺn.Nový spôsob liečby je totiž založený na výpočtoch a vyslaní ultrazvukových vĺn na presné miesto - práve počítač navrhne lekárovi varianty, ako postupovať. Lekár následne zvolí najvhodnejšie riešenie a zariadenie odvedie svoju prácu, uviedol denníku Právo informatik Jiří Jaroš z brnianskeho Vysokého učenia technického. So svojím tímom z vysokej školy sa podieľa na vývoji správneho programu.Pre takto zvolený postup je nutné dokonale zvládnuť simuláciu šírenia ultrazvukovej vlny, v čom patria brnianski programátori medzi svetovú špičku.Lekár si najprv urobí snímky nádoru pacienta na počítačovom tomografe. Vyhodnotí ich počítač a urobí simuláciu - teda navrhne lekárovi varianty, kam a ako správne vlnu nasmerovať, aby nádor vypálila. Zároveň počítač oznámi, nakoľko bude každý z týchto variantov úspešný. Lekár z nich zvolí ten najlepší.Brnianski programátori sa zaoberajú tým, ako sa ultrazvuk šíri v ľudskom tele. Zatiaľ sa využíva napríklad na odstraňovanie myómov v maternici a testuje sa aj pri liečbe prostaty. Lekári v Oxforde ho použili už na odstránenie nádorov obličiek. Pacient je pri tomto zákroku ponorený do nádrže s vodou, pod ktorou je umiestnený vysielač.Úspešná bola polovica zákrokov, pri druhej polovici vlna neodviedla svoju prácu dokonale, a to pravdepodobne preto, že títo ľudia mali hrubšiu tukovú vrstvu okolo obličiek. Lekári preto požiadali programátorov z Brna o pomoc so zdokonaľovaním svojho počítačového simulačného programu, aby bolo zacielenie vlny čo možno najpresnejšie.Presná vlna je nutná - netrafiť sa dokonale do nádoru v obličke je niečo iné než v mozgu, kde táto nepresnosť môže mať nedozerné následky, vysvetlil podľa Noviniek.cz Jaroš. A dodal, že na ďalšie vylepšenie programu potrebuje so svojím tímom ešte približne dva roky.Podľa jeho slov by presné vysielanie ultrazvukových vĺn do ľudského tela mohlo pomôcť tiež pri liečbe metastáz na kostiach u onkologických pacientov a zrejme by sa dali použiť aj na zmiernenie či dokonca odstránenie epileptických záchvatov.U ľudí s Parkinsonovou chorobou by ultrazvuk mohol odstrániť trasenie rúk. Vedci sa zhodujú, že väčšie využitie ultrazvuku v medicíne ešte len príde.