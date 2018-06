Českí výtvarníci žijúci v SR výstavou oslavujú dvojnásobné výročie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 7. júna (TASR) – Veľkou expozíciou výtvarného umenia si Český spolek Bratislava pripomína 100. výročie vzniku Československa aj svoje 25. jubileum. V galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave je to prehliadka prevažne novej tvorby umelcov českého, moravského a sliezskeho pôvodu žijúcich v hlavnom meste SR a okolí.na stredajšom (6.6.) otvorení výstavy to pre TASR povedal jej kurátor Bohumír Bachratý.Výnimočnosť podujatia potvrdil hudobný hosť - legendárna moravská skupina Jiřího Pavlicu Hradišťan, ktorá po úspešnom hodinovom koncerte v zaplnenom štúdiu 5 musela pridávať.Všetci vystavujúci sú absolventi rôznych českých a slovenských umeleckých škôl. Českí rodáci v súčasnom seniorskom veku študovali prevažne na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, mnohí z nich sa tu usadili a žijú doteraz. Po rozdelení spoločného štátu sa združili do viacerých spolkov na Slovensku a okrem desiatok výstav organizovali sympózia a ďalšiu kultúrno-spoločenskú činnosť. Určité obdobie (1998-2007) to mapoval mesačník Česká beseda.Aj o tejto činnosti informuje katalóg k výstave. Zároveň predstavuje všetkých vystavujúcich s uvedením prezentovaných diel. Najviac je malieb, ale je tam i kresba, grafika, plastika, socha, keramika, sklo, textil, šperky a fotografia. Precízny menný register v katalógu uvádza zoznam vyše 200 výtvarných umelcov narodených na českom území s ich slovenskými pedagogickými a inými aktivitami.Výstava je pod záštitou niekdajšej veľvyslankyne ČR na Slovensku Livie Klausovej s finančným prispením Ministerstva zahraničných vecí ČR a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, s podporou RTVS a starostu bratislavského Starého Mesta Radoslava Števčíka. Potrvá do 30. júna.