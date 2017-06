Česko a Vietnam sa dohodli na jednostrannom zrušení krátkodobých víz

Na archívnej český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hanoj 7. júna (TASR) - Český prezident Miloš Zeman sa na návšteve Vietnamu dohodol so svojím vietnamským kolegom Tran Dai Quangom na jednostrannom zrušení krátkodobých víz pre českých turistov. Zeman to oznámil dnes na tlačovej konferencii. O konkrétnom zavedení výnimky sa však bude ďalej rokovať, napísal v tejto súvislosti spravodajský server Novinky.cz.Zeman novinárom povedal, že pri rokovaní uzavreli dohodu, ktorá má odstrániť dve podstatné prekážky v rozvoji česko-vietnamských vzájomných vzťahov. Za prvú označil absenciu priamej leteckej linky.pokračoval Zeman.Poznamenal, že Vietnam rovnaké víza už zrušil Nemecku a Francúzsku.vyhlásil Zeman, ktorého citovali Novinky.cz.O zavedení bezvízovej výnimky musí rozhodnúť vietnamská strana, toto rozhodnutie dosiaľ nepadlo, zdôraznil riaditeľ zahraničného odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák.Záležitosť sa podľa neho bude ďalej rozoberať aj s ďalšími vietnamskými predstaviteľmi. Ak by sa podarilo zavedenie výnimky dojednať, išlo by o jednostranný krok zo strany Vietnamu.Zrušenie víz aj pre Vietnamcov by totiž musela schváliť Európska únia.