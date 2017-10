Česko chce po rokoch vydať dlhopisy v eurách

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Praha 31. októbra (TASR) - Česko po piatich rokoch opäť zvažuje pôžičku v eurách. Na úver v európskej mene ho presviedčajú podmienky na finančných trhoch. Úrok požadovaný investormi za nákup korunových štátnych dlhopisov totiž v posledných mesiacoch prudko rastie, zatiaľ čo náklady na pôžičku v eurách stagnujú. Pre denník E15 to uviedli zdroje z bankových kruhov.Podľa ekonómov by štát na každej miliarde požičanej v spoločnej mene ušetril na úrokoch ročne okolo 10 miliónov Kč (389.575 eur). Samotné ministerstvo financií euroemisiu priamo nevylúčilo.Za 10-ročnú pôžičku zaplatí Česko momentálne ročne na úrokoch 1,6 %, teda takmer dvakrát toľko ako ešte začiatkom septembra. Splácať dlh v eurách potenciálne silnejúcou korunou by zároveň bolo stále lacnejšie.povedal hlavný ekonóm banky UniCredit Pavel Sobíšek. Ušetriť by sa podľa neho takto dalo odhadom 0,5 až 0,8 % ročne v závislosti od doby splatnosti emisie.(1 EUR = 25,669 CZK)