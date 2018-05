Česko: Dohoda s Iránom je dôležitý nástroj na denuklearizáciu regiónu

Na snímke minister obrany ČR Martin Stropnický. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 9. mája (TASR) - Česko súhlasí so štátmi Európskej únie, že dohoda o jadrovom programe Iránu (JCPOA) je dôležitým nástrojom na znižovanie rizika šírenia jadrových zbraní a denuklearizáciu regiónu, ktoré chce ČR v spolupráci s partnermi aj naďalej presadzovať. V reakcii na oznámenie Spojených štátov, že odstupujú od dohody s Iránom, to v stredu uviedol český minister zahraničných vecí v demisii Martin Stropnický.napísal na Twitteri Stropnický.Americký prezident Donald Trump v utorok 8. mája vyhlásil, že Spojené štáty odstupujú od jadrovej dohody svetových mocností s Iránom a jeho krajina zavedie voči Teheránu opäť sankcie.Podľa Trumpa je zrejmé, že súčasnátejto dohody nezabráni Iránu vyvinúť jadrové zbrane. Francúzsko, Nemecko a Británia následne spoločne vyhlásili, že dohoda s Iránoma vyjadrili záujem ju naďalej dodržiavať.K dohode o jadrovom programe dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.Dohoda platí do roku 2025, no niektoré časti, vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi, sa majú uplatňovať do roku 2040.