Česko odkúpi ošipáreň stojacu na mieste rómskeho koncentračného tábora

Praha 7. augusta (TASR) - Česká spoločnosť AGPI, ktorá je vlastníkom areálu ošipárne pri obci Lety v okrese Písek, súhlasila dnes s návrhom vlády na jej odkúpenie. Za akú sumu štát vykúpi areál, v ktorom sa v rokoch druhej svetovej vojny nachádzal rómsky koncentračný a pracovný tábor, firma nezverejnila. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.povedal pre denník Právo podpredseda predstavenstva spoločnosti AGPI Jan Čech.Vláda ČR odovzdala spoločnosti v polovici júla ponuku na odkúpenie ošipárne. O nevhodnosti ošipárne na mieste, kde stával rómsky koncentračný tábor, sa hovorí mnoho rokov. Terajší kabinet chce areál vykúpiť ešte pred koncom svojho funkčného obdobia.Zariadenie v Letoch bolo sprevádzkované v auguste 1940 ako takzvaný trestný pracovný tábor. Podobné zariadenie existovalo v Hodoníne pri Kunštáte.V januári 1942 sa oba tábory zmenili na zberné, v auguste boli na oboch miestach zriadené koncentračné tábory. Odvtedy do mája 1943 prešlo táborom v Letoch 1308 Rómov, a to mužov, žien i detí, 327 z nich v ňom zahynulo a vyše 500 bolo prevezených do nacistického vyhladzovacieho tábora v Auschwitz-Birkenau v okupovanom Poľsku.Z koncentračných táborov sa nevrátilo asi 600 rómskych väzňov. Podľa odhadov bolo nacistami zavraždených 90 percent českých Rómov.