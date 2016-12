Česko plánuje veľké rozšírenie mýta

Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Praha 30. decembra (TASR) - Majitelia kamiónov budú za jazdu po Česku platiť viac než doteraz. Štát totiž plánuje od roku 2020 rozšíriť sieť ciest I. triedy, na ktorých musia nákladné autá a autobusy platiť mýtne, zhruba o 900 kilometrov. Rozšírenie je však nakoniec miernejšie, než o akom sa pôvodne uvažovalo. Vyplýva to z materiálu, ktorý po Vianociach poslalo do medzirezortného pripomienkového konania ministerstvo dopravy.Rozšírenie spoplatnenia uložila ministerstvu v novembri vláda. Tá mu dala pomerne široký rozptyl: rozšíriť sieť platených ciest o 850 až 3000 kilometrov.Projektový manažér, ktorým je spoločnosť Deloitte, skúmal tri varianty rozšírenia. Ako najlepší mu vyšiel variant, ktorý počíta s maximálnym rozsahom spoplatnených ciest v dĺžke 900,3 kilometra.Podľa materiálu by mal štát na navrhnutých úsekoch vybrať celkovo 5,5 miliardy Kč (203,55 milióna eur) za päť rokov. Ročne teda 1,1 miliardy Kč. Nejde ale o čistý príjem, musia sa od neho odpočítať náklady na výber mýta. Materiál súčasne uvádza, že z každého kilometra novospoplatnených ciest bude mať štát menej peňazí, než doteraz na cestách 1. triedy: podľa Deloitte by malo ísť približne o 80 % z objemu vybraných peňazí na súčasných spoplatnených cestách.