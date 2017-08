Česko podalo žalobu proti európskej smernici o zbraniach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 9. augusta (TASR) - Česká republika dnes podala na Súdnom dvore Európskej únie žalobu proti európskej smernici o zbraniach. Žiada odklad účinnosti a jej zneplatnenie, pretože je diskriminačná. Minister vnútra Milan Chovanec dlhodobo avizoval podanie tejto žaloby, informoval spravodajský portál Novinky.cz.Podľa ministra jeChovanec o žalobe uviedol:Norma by sa týkala prakticky všetkých legálnych držiteľov zbraní, ktorých je okolo 300.000, upozornil minister.Krajný termín pre podanie žaloby bol 17. august.Česko argumentovalo tým, že boli porušené zásady primeranosti a právnej istoty. Smernica je údajne diskriminačná a zákonodarcovia jej prijatím porušili svoje právomoci.Smernicu, ktorú schválil Európsky parlament v polovici marca, musia členské štáty EÚ zahrnúť do svojho vnútroštátneho práva do 15 mesiacov. Cieľom normy je zabrániť teroristom vo vyzbrojovaní, pripomenul dnes portál Novinky.cz.Kritici smernice však tvrdia, že teroristi neútočia legálne zdržanými zbraňami. Upozorňujú tiež, že je v rozpore s právom EÚ, pretože zasahuje do vnútorných záležitostí štátu.