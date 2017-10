Česko pošle ďalších 20 miliónov korún do Iraku

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Praha 10. októbra (TASR) - Česko pošle ďalších 20 miliónov korún (772.400 eur) ako dar Iraku. V stredu bude o návrhu ministra vnútra Milana Chovanca rozhodovať vláda. Peniaze sú súčasťou finančnej pomoci tejto krajine pri zvládaní situácie utečencov, ktorí ušli z dôvodu konfliktu s extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS). Irak sa totiž bez pomoci zvonka nezaobíde, informoval dnes spravodajský portál Novinky.cz.Česko takto plní svoju stratégiu pomáhať ľuďom priamo v regióne, odkiaľ pochádzajú, aby sa predchádzalo ich migrácii do Európy.Podľa správy ministerstva vnútra, ktorú získal denník Právo, žije v Iraku vyše 3,4 milióna tzv. vnútorne vysídlených osôb, teda Iračanov, ktorí museli opustiť svoje domovy. Okrem nich sa tam nachádza aj 244.000 Sýrčanov, ktorí do Iraku ušli zo svojej krajiny.Utečenci žijú neraz pod hranicou chudoby, nemajú v táboroch dostatok vody, elektriny ani základných služieb vrátane lekárskej starostlivosti.Finančná podpora bude vyvážene smerovaná na územia pod samosprávou irackého Kurdistanu, ako aj na územia pod centrálnou správou Irackej republiky, uviedlo české ministerstvo vnútra.Česká vláda chce tento rok krajinám postihnutým migráciou poslať 150 miliónov korún (5,79 milióna eur). Okrem spomínaných 20 miliónov (772.400 eur) pre Irak už schválila 55 miliónov (2,12 milióna eur) pre Jordánsko, 28 miliónov (1,08 milióna eur) pre Macedónsko, 27 miliónov (1,04 milióna eur) pre Srbsko a 24 miliónov (927.000 eur) poslala fondu EÚ pre Afriku.Počas uplynulých dvoch rokov poslalo Česko na riešenie migrácie takisto už 150 miliónov korún. Dostali ich Irak, Jordánsko a Libanon, väčšinou prostredníctvom Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Vlani napríklad pomohlo Česko piatimi miliónmi (193.100 eurami) pri rozširovaní ubytovania pre neplnoleté dievčatá bez sprievodu, uviedol portál Novinky.cz.