Česko potrápila silná búrka. Tisíce domácnosti zostali bez elektriny

Praha 19. augusta (TASR) - Značné škody napáchali hlavne v Juhočeskom a Plzenskom kraji, ako aj na Vysočine búrky, ktoré zasiahli v priebehu noci nadnes Českú republiku.Ešte dnes predpoludním boli v Juhočeskom kraji bez elektrickej energie tisícky domácností, výpadky v zásobovaní elektrickým prúdom hlásili i z okresu Pelhřimov v kraji Vysočina.Na mnohých miestach sťažujú opravu poškodenej energetickej siete vyvrátené stromy.Zainteresovaní však predpokladajú, že vo väčšine lokalít by sa to i tak malo podariť v priebehu dnešného dňa, maximálne do nedeľného rána, vyplýva z informácií tamojších elektronických médií.Rozmary počasia narušili v niektorých oblastiach plynulosť železničnej dopravy, ktorá je napríklad obmedzená aj na trase České Budějovice-Plzeň v úseku medzi Hlubokou nad Vltavou a Zliví, či medzi Českými Budějovicami a hornorakúskym Linzom. Naopak na trase České Budějovice-Praha sa už prevádzku podarilo obnoviť.Zo Šumavy prišli správy o stovkách vyvrátených stromov.Tamojší národný park odporučil návštevníkom, aby počas víkendu nevstupovali na turistické trasy v oblasti aj s ohľadom na fakt, že množstvo stromov je nalomených a hrozí ich zrútenie.Na odstraňovaní následkov búrok budú hasiči v zasiahnutých oblastiach pracovať zrejme po celý víkend.