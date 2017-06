Česko sa ospravedlnilo ruskému anarchistovi a finančne ho odškodnilo

Na snímke české bankovky Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Praha 8. júna (TASR) - České ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo ruskému anarchistovi Igorovi Ševcovovi za nezákonný postup orgánov činných v trestnom konaní a súčasne ho odškodnilo štvrtinou sumy, ktorú požadoval. Pre server iDNES.cz to dnes povedal Rusov právny zástupca Pavel Kožoušek.Ševcova obvinili z pokusu o útok zápalnými fľašami na dom ministra obrany ČR Martina Stropnického a stíhali ho väzobne. Neskôr bol oslobodený spod žaloby, pretože sa voči nemu nenašli potrebné dôkazy. Za nezákonnú väzbu, v ktorej strávil 90 dní, žiadal odškodné vo výške 1,5 milióna korún (viac ako 57.100 eur).Rezort priznal Ševcovovi odškodné 92.000 korún (3502 eur) za väzbu, ďalších 103.000 korún (3921 eur) za náklady spojené s obhajobou a zvyšok celkovej sumy takmer 360.000 korún (13.705 eur) za to, že bol trestne stíhaný.Na dom českého ministra obrany, v ktorom sa v inkriminovanom čase nachádzala časť jeho rodiny, dopadli v júni 2015 dve zápalné fľaše. Pri útoku však nedošlo k zraneniam.Ševcova dokonca za spoluúčasť na sprejovaní nápisov ako "smrť štátu" alebopri ruzynskej väznici mali vyhostiť z ČR, avšak Vrchný súd v Prahe verdikt zrušil s tým, že by vyhostenie bolo v danom prípade neprimeraným trestom.