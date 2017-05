Česko vyhralo nad Francúzskom 5:2 v B-skupine

David Pastrnák oslavuje so spoluhráčmi prvý gól českého tímu v zápase základnej B-skupiny Francúzsko - Česká republiky na MS v ľadovom hokeji v Paríži 14. mája 2017. Foto: TASR David Pastrnák oslavuje so spoluhráčmi prvý gól českého tímu v zápase základnej B-skupiny Francúzsko - Česká republiky na MS v ľadovom hokeji v Paríži 14. mája 2017. Foto: TASR

B-skupina (Paríž):



Francúzsko - Česko 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)



Góly: 21. S. da Costa (Fleury), 51. Roussel – 9. Pastrňák (Horák, Voráček), 27. Řepík (Kundrátek), 38. Rutta (Červenka), 49. Řepík (Kempný), 59. Zohorna (Horák). Rozhodcovia: Gouin (Kan.), KUBUŠ (SR) - Otmachov (Rus.), Sormunen (Fín.), vylúčení: 3:7 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 13.003 divákov.



Francúzsko: Hardy – Auvitu, Hecquefeuille, Manavian, Besch, Janil, Dame-Malka, Raux – Bellemare, S. da Costa, Roussel – Fleury, T. da Costa, Treille – Perret, Meunier, Lamperier - Claireaux, Ritz, Rech - Douay



Česko: Francouz - Šimek, Gudas, Krejčík, Jeřábek, Rutta, Kempný, Kundrátek - Voráček, Plekanec, Sobotka - Pastrňák, Kovář, Červenka - Řepík, Vrána, Birner - Radil, Hanzl, Horák - Zohorna

Tabuľka B-skupiny:



1. Kanada 5 4 0 1 0 20:5 13



2. Česko 6 3 2 0 1 22:11 13



2. Švajčiarsko 5 2 2 1 0 17:10 11



4. Fínsko 5 2 1 1 1 15:15 9



---------------------------------------



5. Nórsko 5 2 0 2 1 10:10 8



6. Francúzsko 6 1 2 0 3 19:18 7



7. Bielorusko 6 1 0 1 4 11:24 4



8. Slovinsko 6 0 0 1 5 12:32 1**



** - istý zostup

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 14. mája (TASR) - Českí hokejisti zdolali v nedeľňajšom zápase v parížskej B-skupine MS domácich Francúzov 5:2. Zverenci trénera Josefa Jandača urobili rozhodujúci krok k postupu do štvrťfinále, istotu však stále nemajú, získať ju môžu už po večernom súboji Švajčiarov s Fínmi (20.15).Zápas sa lámal v druhej tretine, kľúčový moment prišiel v 27. min. za stavu 1:1, keď Sacha Treille svoju šancu nevyužil a na druhej strane skóroval Michal Řepík. Česi potom prevzali opraty zápasu do svojich rúk a do konca kontrolovali vývoj. Jedným z hlavných rozhodcov stretnutia bol Slovák Jozef Kubuš.Francúzi stále majú šancu postúpiť medzi najlepšiu osmičku, osud už ale nemajú vo vlastných rukách. Záverečný duel v skupine odohrajú v pondelok o 20.15 proti Slovinsku, ktoré už je istým zostupujúcim. Česi zakončia základnú fázu utorkovým duelom proti Švajčiarom (16.15).Česi nastúpili už aj so Sobotkom, ktorého tréner Jandač zaradil do elitného útoku k Plekancovi a kapitánovi Voráčkovi. Favorita zaskočil aktívny nástup súpera, Francouz však podržal svoje mužstvo pri šanci Lamperiera a postupne sa Česi dostali do hry. Vedenia sa ujali v 9. min. v presilovke po prvom góle Pastrňáka na MS. Domácich hráčov to nevykoľajilo, naďalej hrýzli, pričom najmä bratia da Costovci neúnavne zamestnávali českého brankára. Logickým vyústením bol vyrovnávajúci gól Stephanea da Costu po individuálnej akcii na začiatku druhej tretiny. V 27. min. nevyužil jeho prihrávku Treille, keď pred prázdnou bránkou minul puk, čo sa ukázal byť kľúčový moment stretnutia. Na druhej strane totiž Řepík, ktorý naskočil z trestnej lavice, prekvapil Hardyho strelou pomedzi betóny a vrátil ČR tesný náskok. Ten v 38. min. zvýraznil obranca Rutta a hráči v bielo-červených dresoch už potom s prehľadom kontrolovali vývoj. Na 4:1 zvýšil svojím druhým gólom Řepík, "Les Bleus" sa podarilo už iba znížiť v 51. minúte po sóle Roussela. V závere to skúsili ešte Francúzi v power play bez brankára, no bez úspechu, na konečných 5:2 spečatil do prázdnej bránky Zohorna.