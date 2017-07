Česko zasiahli od západu búrky, presúvajú sa postupne na východ

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR – Pavol Remiaš Foto: FOTO TASR – Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 20. júla (TASR) - Búrky zasiahli dnes popoludní od západu Českú republiku a postupne sa presúvali smerom na východ.Zrážky boli miestami sprevádzané krupobitím, ktoré však nedosiahlo väčšiu intenzitu.Český hydrometeorologický ústav vydal na dnes dve varovania.Prvé platilo do 20.00 h a týkalo sa mimoriadne vysokých teplôt, osobitne na východe a juhovýchode ČR.Druhé varovanie, ktoré platilo pôvodne do polnoci a pre regióny Moravy bolo predĺžené až do piatkového rána, sa týka dôsledkov búrok, konkrétne možného zatopenia pivničných priestorov či nižšie položených objektov, ako aj poškodenia budov a infraštruktúry silným nárazovým vetrom.