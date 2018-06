Na snímke zľava prezident Českého svazu cyklistiky (ČSC) Petr Marek, slovenský cyklista Juraj Sagan, riaditeľka pretekov Michaela Kreuzigerová, český cyklista Zdeněk Štybar a prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara počas tlačovej konferencie pred nedeľňajšími spoločnými majstrovstvami Česka a Slovenska v cestnej cyklistike 23. júna 2018 v Plzni. Foto: TASR/Matej Baumann Foto: TASR/Matej Baumann

Plzeň 23. júna (TASR) - Spoločné československé majstrovstvá v cestnej cyklistike budú pokračovať aj ďalšie dva roky. Organizátori, pretekári i prezidenti oboch zväzov sú s projektom spokojní a veria, že tohtoročná edícia vyvrcholí v nedeľu napínavými pretekmi v hlavnej kategórii. Jubilejný 20. ročník sa potom uskutoční opäť na Slovensku.V hre o jeho usporiadanie zostali dve dejiská.povedal v sobotu prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara, ktorý na sobotňajšej tlačovej konferencii v Plzni pochválil miestnych organizátorov." dodal.Spoločný šampionát si pochvaľoval aj prezident Českého svazu cyklistiky (ČSC) Petr Marek:Podujatia odštartovalo vo štvrtok v Karlových Varoch časovkami všetkých kategórii a cez víkend vyvrcholilo pretekmi s hromadným štartom v Plzni. Najväčším lákadlom pre divákov je nedeľňajší záverečný boj o medaily na 192 km trati, na štarte nechýbali elitní jazdci - na domácej strane Zdeněk Štybar, Roman Kreuziger či Jan Hirt, na druhej strane bolo ťahákmi trio z Bory Hansgrohe Michael Kolář, Juraj Sagan a jeho brat, trojnásobný majster sveta Peter Sagan.Organizátori pripravili v Plzni 16 km dlhý okruh s tromi stúpaniami a niečo vyše 250 výškovými metrami. Najťažší kopec je v obci Kyšice v druhej polovici trate. Štart a cieľ pre všetky kategórie je pri obchodnom centre Plzeň na Rokycanskej ulici. Okruh ide najprv ľahkým zjazdom do Červeného hrádku, pokračuje cez Dýšinu, potom stúpa cez Kyšice a pokračuje na Letkov. Pred cieľom nasleduje technická pasáž, "eliťáci" ho musia prejsť dvanásťkrát (192 km). Obhajca slovenského titulu Juraj Sagan si ho spolu s tímom vyskúšal v sobotu popoludní. "Trať nepatrí k najľahším, podľa mňa je náročnejšia ako tá spred dvoch rokov v Kyjove. Veľkú úlohu zohrá vietor, ani tie stúpania nie sú jednoduché, sú tam technické časti, zákruty, bude to o pozíciách. Formu mám celkom dobrú. Mám za sebou deväťdňové preteky Okolo Švajčiarska, odvtedy som už len dolaďoval detaily. Uvidíme, ako to zajtra dopadne," povedal.Český titul obhajuje Štybar, ktorý sa narodil v neďalekej obci Planá:Šéfka organizačného výboru Michaela Kreuzigerová si zatiaľ šampionát z pohľadu pretekov príliš neužila, verí, že sa to zmení aspoň v nedeľu:dodala.