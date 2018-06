Československé pedále pripomínajú 100 rokov spoločnej histórie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Košariská 16. júna (TASR) – Vyše 40 slovenských a českých cyklistov sa v sobotu doobeda vydalo na jazdu od rodného domu Milana Rastislava Štefánika v Košariskách k pamätníku Tomáša Garrigua Masaryka v českom Hodoníne. Symbolická jazda spojí miesta narodení dvoch osobností, ktoré stáli pri vzniku Československa. Organizuje ju České centrum v Bratislave za asistencie cyklokuriérov Švihaj Šuhaj.Ako uviedla riaditeľka centra Vilma Anýžová, bicyklovanie bežne v portfóliu svojej práce nemajú.dodala.Podujatie ukončia účastníci neskoro popoludní spoločnou fotografiou pri soche T. G. Masaryka v Hodoníne.informoval Pavel Sladký, chargé d'affaires Veľvyslanectva ČR v Bratislave. Spolu s riaditeľkou Múzea M. R. Štefánika v Košariskách Alenou Petrákovou odštartovali cyklojazdu.Fanúšikovia cyklistiky si mohli vybrať z dvoch trás. Dlhšia trasa (111 km) je určená pre cestné bicykle a cyklisti počas nej vystúpia na Veľkú Javorinu, tradičné miesto pravidelného stretávania Čechov a Slovákov. Cyklistickým výkonom bude aj absolvovanie druhej trasy (60 km), počas ktorej účastníci zvládnu päť strmých kopcov.Každý z účastníkov dostane od Slovenského národného múzea vstupenku na Česko-slovenskú / Slovensko-českú výstavu otvorenú do 9. septembra na Bratislavskom hrade. Program ponúknu aj spoločné cesty autobusom (z Bratislavy do Košarísk a z Hodonína späť do Bratislavy). Počas rannej cesty bude Maroš Schmidt, riaditeľ Múzea dizajnu, v autobuse prednášať o histórii a súčasnosti výroby bicyklov v Československu. Počas cesty späť bude o svojej ceste na bicykli okolo sveta rozprávať jeden z účastníkov Československých pedálov Karol Voltemár, ktorý na bicykli počas troch rokov prešiel takmer 67.000 km.