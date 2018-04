Československo vzniklo ako štát Čechov, Slovákov a Rusínov

Na ilustračnej snímke návštevníci pri prehliadke expozícií Múzea rusínskej kultúry. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 29. apríla (TASR) – Československá republika nevznikla v roku 1918 len ako štát Čechov a Slovákov. Šlo o zjednotenie troch národných celkov, tretiu národnú štátotvornú zložku tvorili Rusíni. K ČSR bola ich vlasť, ktorú versaillskí mierotvorcovia nazvali, pripojená na základe ich vlastného želania. Rusíni rozhodnutie prijali v rámci svojho politického orgánu – Centrálnej rusínskej národnej rady so sídlom v Užhorode. Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR to skonštatovala organizácia Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS).Bola to možno náhoda, avšak šťastná, zhodnotili udalosti, ktoré sa odohrali pred storočím, predseda organizácie Ján Lipinský a Táňa Rundesová. „uviedli. Česká národná eufória a urýchlený vývoj emancipačného procesu slovenského národa sa podľa nich odrazili v rozvoji rusínskej spoločnosti a pomáhali jej prekonávať storočné zaostávanie.Pod Podkarpatskú Rus v čase založenia ČSR historicky spadal aj región tzv. Prešovskej Rusi.pripomenuli predstavitelia OSRS. Prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk sľuboval, že Rusíni nebudú rozdelení, ale budú v jednom administratívnom celku.Krajina pod Karpatmi dovtedy nemala ani meno, poukázali predstavitelia Rusínov. Dostala ho až od vlády ČSR v dokumente týkajúcom sa jej štatútu – v Generálnom štatúte pre organizáciu a administratívu Podkarpatskej Rusi. Republika týmto získala zanedbaný región, ktorého obyvateľstvo, zvlášť vidiecke, žilo ešte na patriarchálnej úrovni. Nová vláda ČSR musela po vzniku republiky konsolidovať tunajšie pomery a zaplniť medzeru, ktorá vznikla odchodom časti úradníkov do maďarského vnútrozemia. Druhá časť odmietla zložiť prísahu novej republike a očakávala jej skorý zánik. Vláda preto poslala na toto územie tisícky úradníkov, vojakov, ale aj lekárov či učiteľov.priblížili Lipinský a Rundesová. Prvá vlna Čechov a Slovákov bola pritom podľa nich šokovaná z toho, čo uvideli v podkarpatských mestách, mestečkách a obciach. Kraj sa im javil ako veľká neznáma, akýsi temný kút, Orient v strednej Európe.Československá administratíva sa sústredila na riešenie pálčivých sociálnych a hospodárskych otázok, hlavne na agrárnu reformu, rozvoj infraštruktúry miest a krajiny ako celku, na výstavbu nemocníc a škôl. Snažila sa však vytvoriť i nový československý kultúrny svet. Zakladali sa spolky Sokola, športové družstvá, dokonca sa tam hral hokej, v kraji doposiaľ neznámy, uvádza OSRS. Dôstojníci nielen cvičili vojakov, ale usporadúvali i koncerty dychovej hudby, ich manželky organizovali plesy. Akcie boli prístupné pre všetkých, čo bol protiklad oprotikeď sa konali len pre vybranú spoločnosť maďarskej smotánky.Rusíni neskôr so zbraňou v ruke, najprv v československých légiách, ale predovšetkým v 1. Československom zbore bojovali a zomierali za slobodné Československo.doplnili Lipinský a Rundesová.