Československý beat-festival v Prahe ponúkne opäť legendy

Na archívnej snímke spevák Peter Lipa. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Praha 30. apríla (TASR) – Veľký úspech medzi fanúšikmi a pamätníkmi hudobnej scény 60. rokov mal Československý beat-festival po 50 rokoch, ktorý sa uskutočnil 17. decembra minulého roku v pražskej Lucerne. V repríze beatového festivalu z decembra 1967 vystúpili George & Beatovens, Prúdy, Energit, Synkopy 61, Vladimír Mišík s Etc., Jazz Q, Primitives Group a Lešek Semelka & S.L.S.Obnovený Československý beat-festival bude v tomto roku obohatený o súťaž, ktorá nesie názov Rock pre tento rok. Je určená pre akúkoľvek českú aj slovenskú skupinu, ktorá sa do 15. mája zaregistruje na adrese http://soutez.beat-festival.cz.Úroveň súťažiacich posúdi odborná porota, ktorá v priebehu mesiaca vyberie do semifinále maximálne dvadsať skupín. V ďalšom kole potom porota vyberie sedem finalistov. Ďalšie semifinálové skupiny ostanú v baráži a bude o nich hlasovať verejnosť, ktorá svojím hlasovaním pošle do finále ôsmu skupinu. Finalisti si zahrajú na finálovom koncerte, ktorý sa uskutoční 3. novembra v brnianskom Sonocentre. Hosťom finále bude Lešek Semelka a S.L.S. Víťaz finále vystúpi na Československom beat-festivale po boku skupín Collegium Musicum, Progres 2, Markýz John, Tichá dohoda. Na rovnakom koncerte vystúpi i Pavel Sedláček so skupinou Cadillac a Peter Lipa s Bluesbandom Luboša Andršta.Traja muzikanti sa narodili 13. novembra - basgitarista skupiny Synkopy 61 Jan Čarvaš (1945 - 2008), spevák Bob Frídl (1947 - 2008) a spevák a hráč na klávesových nástrojoch Oldřich Veselý (1948 - 2018). Aj preto sa 13. novembra od 19.30 h v pražskom Divadle Hybernia uskutoční mimoriadny spomienkový koncert. Vystúpia na ňom Synkopy 61, Martha a Tena s Professor Bandem a Lešek Semelka a S.L.S.V závere roka sú teda v pláne celkom štyri koncerty, 3. novembra finále súťaže v brnianskom Sono centre, 13. novembra mimoriadny koncert Černý racek a 16. aj 17. decembra potom dva koncerty v pražskej Lucerne.TASR informoval organizátor festivalu Ivan Rössler.