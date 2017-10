Českú automobilku čakajú kľúčové rokovania o jej budúcnosti

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 8. októbra (TASR) - Najziskovejší český podnik vstupuje do obdobia, ktoré výrazne ovplyvní jeho budúcnosť. Odborári Škody Auto sa s vedením firmy chystajú rokovať o razantnom zvýšení platov. A v nemeckej centrále koncernu Volkswagen (VW), ktorému Škodovka patrí, sa čoskoro bude rozhodovať o tom, čo sa bude v Česku vyrábať.Obe veci spolu úzko súvisia, konštatuje český portál ihned.cz. Škode sa v posledných rokoch mimoriadne darí, je druhým najvýnosnejším podnikom koncernu. Záujem o autá z Česka je dokonca taký veľký, že firma nestíha. Chýbajú jej najmä ľudia vo výrobe. Práve preto chcú odborári zatlačiť na výrazný rast miezd.Inšpirovali ich kolegovia z bratislavskej továrne VW, ktorí si v lete vymohli rast platov o 14 % do konca budúceho roka. Česi požadujú ešte viac. Presné číslo odborári neuviedli s tým, že ho oznámia až vedeniu firmy.S manažérmi Škody Auto budú rokovať aj o úprave pracovného času. Prekáža im veľa nadčasov aj to, že často pracujú aj cez víkendy. Bez toho sa ale firma v súčasnosti nezaobíde, inak by musela výrobu obmedziť.K otázkam Hospodářskych novín (HN) ohľadom ďalšieho postupu sa šéf odborárov Škody Jaroslav Povšík postavil vyhýbavo. Vraj nechce odkrývať karty pred začiatkom rozhovorov s vedením. To sa k situácii tiež odmietlo vyjadriť.Na stranu zamestnancov Škody sa v ich boji za vyššie mzdy postavili aj nemeckí odborári z koncernu Volkswagen. Bolo to prvýkrát, čo ich takto podporili.Škode však pre nedostatok zamestnancov hrozí, že by sa časť jej výroby mohla presunúť do menej vyťažených zahraničných závodov VW. Odborári už informovali o tom, že nová generácia vozidiel Superb by mohla schádzať z liniek v dolnosaskom Emdene. Ide pritom o auto, na ktorom Škoda veľa zarába.Škoda tvrdí, že taká vec je v rámci koncernu normálna. Napríklad v Česku sa vyrábajú aj modely Seatu, ktorý zákazníci vnímajú ako španielsku značku.Do situácie sa už vložil český premiér Bohuslav Sobotka, ktorý chce od firmy ubezpečenie, že prípadné presuny časti výroby neohrozia pracovné miesta v krajine.Za výrobu škodoviek v nemeckých továrňach lobujú už spomínaní odborári z VW. Tamojšie závody totiž na rozdiel od Česka nebežia naplno. Ich požiadavky pritom majú veľkú váhu: nemecké odbory ovládajú polovicu dozornej rady koncernu, a o strategických veciach tak spolurozhodujú. Akcionárom firmy je navyše Dolné Sasko, kde sídli závod, v ktorom by sa Superb mohol vyrábať. Môže tak ísť skôr o politický, než ekonomický krok.Renomovaný nemecký expert Ferdinand Dudenhöfferom z Centra automobilového výskumu pri Duisburgsko-essenskej univerzite však neverí, že k presunu z Česka do Nemecka dôjde.vyjadril sa pre HN.Podľa ekonóma UniCredit Bank Pavla Sobíška by však premiestnenie výroby pre nedostatok pracovníkov dávalo zmysel.poznamenáva.Okrem otázok týkajúcich sa budúcej výroby Superbu vedenie koncernu začne už v novembri riešiť aj to, kde bude vyrábať elektromobily aj ich súčasti, vrátane batérií. Elektromobily sa v autopriemysle stávajú výrazným trendom - do 10 rokov má až každé štvrté predané auto jazdiť na elektrinu.Pre VW to bude veľká investícia, pretože zatiaľ zodpovedajúce továrne nemá. A Škoda Auto bojuje o to, aby sa komponenty pre elektrické vozidlá vyrábali aj v Česku. Podľa doterajších informácií od českých odborárov by mala získať časť výroby batérií.