Český basketbalista Welsch ukončil profesionálnu kariéru

Jiří Welsch. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 30. mája (TASR) - Český basketbalista Jiří Welsch sa rozhodol ukončiť profesionálnu kariéru. Tridsaťosemročný krídelník poslednú sezónu odohral v drese Pardubíc.Welsch štyri sezóny obliekal v zámorskej NBA dres Bostonu Celtics.citoval Welscha portál idnes.cz.Počas kariéry obliekal dresy Sparty Praha a Olimpije Ľubľana, následne ho ako druhého Čecha draftovali do NBA. V nej je s 1558 bodmi v 225 zápasoch najlepším Čechom, pôsobil v nej v kluboch Golden State, Milwaukee a Cleveland. Hrával aj v Malage, Estudiantes Madrid a Charleroi. V roku 2012 sa vrátil do českej ligy, kde s Nymburkom získal päť titulov. Od roku 1999 do roku 2017 reprezentoval ČR a päťkrát hral na majstrovstvách Európy.