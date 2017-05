Český divadelný a filmový herec Ondřej Vetchý oslavuje dnes 55 rokov

Ondřej Vetchý, archívna snímka. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Jihlava/Bratislava 16. mája (TASR) - Český divadelný a filmový herec Ondřej Vetchý, člen Českej filmovej a televíznej akadémie, má dnes 55 rokov. Narodil sa 16. mája 1962 v Jihlave (dnes Česká republika - ČR).Ondřej Vetchý vyštudoval konzervatórium v českej Prahe. V roku 1984 sa stal členom Činoherného štúdia v českom meste Ústí nad Labem. Súčasne pôsobil rok v divadle E. F. Buriana v Prahe. Od roku 1989 je členom pražského Činoherného klubu.Na plátne debutoval už v roku 1981 epizódnou úlohou v detskom filme Neříkej mi majore!. Začiatkom 80. rokov 20. storočia ho obsadzovali do úloh vydedencov na okraji spoločnosti, napríklad hral pacienta výchovného ústavu v dráme Zámek Nekonečno (1983), šikovného zlodejíčka vo filme Láska z pasáže (1984), alebo popového speváka Míšu v smutnej komédii Prodavač humoru (1984).Prvá hlavná úloha ho čakala vo filme Dům pro dva (1988). V ďalších snímkach už predviedol svoju univerzálnosť a nadštandardný herecký prejav. Boli to napríklad Let asfaltového holuba (1991) alebo Martha et moi (Marta a ja, 1990).Spolupráca s režisérom Zdenkom Svěrákom mu priniesla jednu z najsympatickejších úloh v oscarovom českom filme Kolja (1996). Bol ňou hrobár Brož a predstavil sa ňou divákom po celom svete. Jan Svěrák mu potom zveril hlavnú úlohu v najnákladnejšom a najočakávanejšom českom filme posledného desaťročia 20. storočia Tmavomodrý svět (2001). Ondřej Vetchý v ňom stvárnil osudy letca Františka Slámu s bravúrou skúseného a profesionálneho herca. Divácky najúspešnejší film v Českej republike v roku 2001 dostal štyroch Českých levov (réžia, kamera, hudba, strih), cenu filmových kritikov, hlavnú cenu na festivale v bulharskej Varne a ďalšie ocenenia.Nominácie na Českého leva získal sympatický herec aj za úlohy vo filmoch Golet v údolí (1995), Kolja (1996), Báječná léta pod psa (1997). V roku 2013 získal Ondřej Vetchý Českého leva a Cenu českej filmovej kritiky za vedľajšiu rolu vo filme Okresní přebor-Poslední zápas Pepíka Hnátka (2012).Z ďalších filmov, v ktorých hral, možno spomenúť Babí léto (2001), Vratné lahve (2006), Nedodržaný sľub (2009), eŠTeBák (2012), Rukojemník (2014), Pohádky pro Emu (2016), Bezva ženská na krku (2016). Zažiaril v úlohe otca-kriminalistu v televíznej trojdielnej dráme Spravedlnost (2017).Ondřej Vetchý s čiernym pásom v jude sa zúčastňuje besied v školách a podporuje humanitárne aj vzdelávacie programy. Angažoval sa pri vzniku zákonov o domácom násilí a o registrovanom partnerstve.