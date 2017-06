Český Expremiér Jiří Paroubek hlási návrat do ČSSD

Jiří Paroubek. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 17. júna (TASR) - Bývalý predseda českej vlády Jiří Paroubek sa vracia do Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD). Stane sa jej členom v Cerheniciach v okrese Kolín. Pre internetový portál idnes.cz Paroubek povedal, že strana je v ťažkej situácii. Do Poslaneckej snemovne na jeseň kandidovať nebude.Podľa predsedu kolínskych sociálnych demokratov Mareka Semeráda už vyplnil prihlášku a organizácia by jeho vstup mala schváliť 26. júna. Komplikácie pri schvaľovaní predseda kolínskych sociálnych demokratov neočakáva.Paroubek (64) pritom doteraz vedenie sociálnej demokracie ostro kritizoval. Vlani vo februári svoju bývalú stranu označil za partiumedzi ktorými nemá prezident Miloš Zeman súpera. V októbri ČSSD odporučil, aby si našla nového lídra.hodnotil šéfa ČSSD Bohuslava Sobotku po prehratých krajských voľbách.Paroubek vstúpil do obnovenej ČSSD v roku 1989. Hneď zamieril do jej vedenia, stal sa ústredným tajomníkom a v roku 1993 neúspešne kandidoval za predsedu proti Milošovi Zemanovi. V rokoch 1998 až 2004 bol námestníkom pražského primátora, potom sa presunul do celoštátnej politiky.Od roku 2004 do roku 2005 viedol ministerstvo pre miestny rozvoj, potom sa stal premiérom a aj predsedom sociálnej demokracie. Pod jeho vedením ČSSD vyhrala krajské a senátne voľby 2008 a voľby do Snemovne v roku 2010. Po týchto voľbách, v ktorých ČSSD aj napriek víťazstvu nezískala dostatočný počet mandátov na zostavenie vlády, rezignoval na predsednícku funkciu.V roku 2011 oznámil odchod z ČSSD. Potom bol predsedom strany Národní socialisti - ľavica 21.storočia (LEV 21). Z čela LEV 21 odišiel v roku 2014. V politike sa vtedy rozhodol skončiť, aby sa mohol venovať rodine, podnikaniu, akademickej činnosti a verejne prospešným činnostiam.