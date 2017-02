Český filmový velikán Miloš Forman má 85 rokov

Miloš Forman Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čáslav/Bratislava 18. februára (TASR) – Český filmový režisér Miloš Forman je jedným z najvýznamnejších filmárov z hľadiska dejín svetovej kinematografie. V sobotu 18. februára sa dožíva 85 rokov.Jeho kultové snímky ako Prelet nad kukučím hniezdom (1975), Amadeus, Valmont (1989) alebo Ľud verzus Larry Flynt (1996) pozbierali všetky najprestížnejšie filmové ocenenia. Diela, ktoré natočil uznávaný Miloš Forman, získali dohromady 13 Oscarov, tri Zlaté glóbusy a niekoľko cien BAFTA.Miloš Forman sa narodil ako Jan Tomáš Forman 18. februára 1932 v českom meste Čáslav. Keďže jeho rodičia zomreli v koncentračnom tábore, vyrastal v internátnej škole pre vojnové siroty v Poděbradoch. Jeho spolužiakmi boli napríklad Václav Havel a Ivan Passer. Vyštudoval dramaturgiu na pražskej Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení (FAMU). Popri štúdiu začal praxovať vo filmových ateliéroch na Barrandove. Po absolutóriu sa Miloš Forman dostal do filmárskej brandže a onedlho sa stal jedným z čelných predstaviteľov novej generácie filmárov známej ako Československá nová vlna. Postupne natočil snímky Konkurs (1963), Černý Petr (1963), Lásky jedné plavovlásky (1965) a komédiu Hoří, má panenko (1967), ktoré vynikali osobitosťou a originalitou.Po roku 1968 odišiel do Spojených štátov amerických (USA), aby pokračoval vo svojej filmovej tvorbe. Za oceánom ho však čakalo vytriezvenie, keď sa jeho film Taking Off (1971) nestretol s očakávaným úspechom. "Moje filmárske inštinkty boli príliš české, v každom prípade som musel zmeniť štýl práce", priznal neskôr Forman.Medzinárodné uznanie a päť Oscarov vrátane tých za najlepší film a za najlepšiu réžiu mu vyniesla dráma One Flew Over the Cuckoo's Nest (Prelet nad kukučím hniezdom, 1975). V hlavnej úlohe trestanca v psychiatrickej liečebni exceloval Jack Nicholson. Film získal tiež štyri Zlaté glóbusy, cenu BAFTA a množstvo ďalších ocenení. Na obrovský úspech nadviazal Miloš Forman aj svojimi nasledujúcimi počinmi – muzikálom Hair (Vlasy, 1979) a drámou Ragtime (1981). Jeho status prvotriedneho filmára potvrdila v roku 1984 životopisná snímka Amadeus. Veľkolepý historický epos o skladateľovi Antoniovi Salierim, ktorý bol najväčším konkurentom geniálneho Wolfganga Amadea Mozarta, premenil na víťazstvo 8 z 13 nominácii na Oscara. Český režisér si prevzal Cenu Akadémie za réžiu (1985).Filmografiu Miloša Formana dopĺňa tiež historická snímka Valmont (1989), ktorá je adaptáciou slávneho románu Nebezpečné známosti. Nomináciu na ďalšieho Oscara za réžiu získal za životopisnú drámu The People vs. Larry Flynt (Ľud verzus Larry Flynt, 1996). Režíroval aj úspešné filmy Man on the Moon (Muž na mesiaci, 1999) a Goya's Ghosts (Goyove prízraky, 2006).Prvou manželkou Miloša Formana bola herečka Jana Brejchová, s druhou manželkou Věrou Křesadlovou má synov Petra a Matěja. V roku 1999 sa režisér oženil tretíkrát s Martinou Zbořilovou, s ktorou má dvojičky Andyho a Jima.Oscarový filmár je okrem spomenutých ocenení laureátom Českého leva za celoživotní dielo (1998) a v roku 2010 si na filmovom festivale vo švajčiarskom Zürichu prevzal čestnú cenu podujatia za celoživotné dielo. V súčasnosti