Český klub Znojmo vyšetrujú pre podozrenie z korupcie

Znojmo 10. augusta (TASR) - Český hokejový klub Orli Znojmo vyšetrujú pre podozrenie z korupcie v stretnutí nadnárodnej EBEL ligy proti HDD Olimpii Ľubľana.Bývalý brankár slovinského klubu Jeff Frazee údajne dostal prostredníctvom svojho trénera brankárov a predstaviteľov Znojma ponuku na "pustenie" zápasu.uvádza sa v oficiálnom vyhlásení klubu.Znojmo zvíťazilo v inkriminovanom zápase 7:0, Frazee odchytal v bránke slovinského tímu len dvanásť minút, za stavu 0:3 odišiel na striedačku. Moravania potrebovali stretnutie vyhrať, aby sa kvalifikovali do play off. Do vyšetrovania sa okrem vedenia súťaže zapojila aj rakúska polícia, v spolupráci s českou a slovinskou. V Znojme pôsobí aj dvojica slovenských hokejistov Tomáš Halász a Marek Biro. Informoval portál sport.idnes.cz.